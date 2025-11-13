韓國職棒韓華鷹宣布網羅台灣旅外好手王彥程，王彥程成為2018年王維中之後第二位旅韓的球員，王彥程以亞洲外援資格加盟，年薪為10萬美元。24歲的王彥程於2019年球季展開旅日生涯，效力東北樂天金鷲6個球季都無法成為支配下球員，於今年季後另謀他處發展。

今年是王彥程有所突破的一年，二軍22場出賽116局投球寫下生涯新高，更是今年二軍唯一一位能夠拿下10勝的投手，原先外界預期王彥程有機會在今年一圓支配下的夢想，但最終未能獲得樂天球團青睞。

隨著韓國職棒開放亞洲外援名額，王彥程也獲得更多機會，如今確定轉戰韓國職棒韓華鷹，成為隊史第一位亞洲外援球員。王彥程最快球速能夠來到154公里，搭配主要的滑球與指叉球等變化球種。

韓華鷹官宣此消息，王彥程表示，「能夠成為隊史首位亞洲外籍球員，我感到非常榮幸。感謝球團給予我這個機會，也非常期待球迷們的熱情應援與支持。」

韓華鷹今年繳出例行賽第二的戰績，可惜在韓國大賽不敵LG雙子，無緣拿下1999年後首座總冠軍，但球隊陣容完整，包括盧施煥、文東珠、柳賢振及文賢斌等人，來年仍是爭奪總冠軍的大熱門。