新華社11日報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅11日應約與加拿大外長阿南德通電話。王毅表示，不久前，大陸國家主席習近平與加國總理卡尼在韓國慶州舉行具有轉折意義的會晤，就陸加關係改善發展的方向達成重要共識、作出戰略引領，標誌著陸加關係在經歷7年波折後進入正確發展軌道。

王毅指出，落實好兩國領導人共識是陸加關係當前最重要的議程。中方願與加方加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，以務實和建設性方式鞏固陸加關係進一步改善發展勢頭。兩國外交、商務等部門可加強對接，本著互諒互讓、友好協商的精神，妥善解決各自的合理關切，推動陸加關係實現健康、穩定、可持續發展。

阿南德表示，兩國領導人一周多前在韓國慶州舉行坦誠深入、富有成效的會晤，加陸關係迎來重要轉捩點。加方願與中方把握契機，加強各層級各領域對話溝通，增進理解與互信，重振加陸戰略夥伴關係，在貿易、領事、禁毒、能源等領域達成更多互利成果，共同落實好兩國領導人重要共識。

