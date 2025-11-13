Polar ID為小巧的偏振式生物辨識解決方案，運用Metalenz的超穎表面技術，能輕鬆整合最具挑戰性的小尺寸裝置，將金融支付等級的安全性與先進感測能力帶入各類裝置，為市場帶來安全、小巧與高性價比的生物辨識方案。

Metalenz指出，Polar ID結合偏振感測超穎光學透鏡（meta-optic）與先進演算法，能在單張影像中擷取材質、輪廓等更多資訊，實現安全的臉部辨識，進而大幅降低現有臉部解鎖方案的成本與複雜度，為機器視覺與AI領域開啟全新里程碑。

Metalenz已能在搭載Snapdragon行動處理器的智慧手機示範平台上，展示將偏振感測超穎光學元件直接整合至影像感測器的創新產品。聯電採用40奈米製程製造超穎光學透鏡層，並利用晶圓對晶圓鍵合技術完成感測器整合。

Metalenz執行長暨聯合創辦人Rob Devlin表示，結合Metalenz的超穎表面創新與聯電的製程技術與製造規模，Polar ID已準備好滿足大量消費性電子市場需求，並將安全、實惠的臉部辨識技術帶入數十億台裝置。

Rob Devlin指出，隨著安全、便利的生物辨識需求在消費性裝置及物聯網應用領域的快速成長，Polar ID以最小、最精簡的尺寸規格提供安全臉部辨識，讓先進感測技術不再侷限於高階產品，得以拓展至前所未有的應用領域。

聯電技術研發副總經理徐世杰表示，聯電先進的12吋晶圓廠及完整的半導體製程技術，使集團成為全球頂尖IC設計公司的合作首選。聯電與Metalenz自2021年起合作推動超穎表面技術商業化，並成為其下一代偏振影像模組的主要量產夥伴。

憑藉聯電的12吋晶圓製造能力與供應鏈品質，Metalenz已準備好進入量產，推動Polar ID廣泛導入消費電子、行動裝置及物聯網平台應用。徐世杰指出，此合作不僅有助聯電持續拓展感測器與超穎表面整合技術的解決方案，也在此創新影像技術進入市場時扮演先驅角色。