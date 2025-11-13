最近天氣氣溫驟降，溫熱的湯品能溫暖身心。但營養師陳珮淳提醒民眾，鹽分過高的湯品，可能導致臉部和四肢出現水腫，尤其是喝味噌湯、牛肉湯或泡菜鍋後，可從多吃含鉀的蔬果及澱粉類，並每天補足體重公斤數乘以30毫升的水，促進身體新陳代謝。

陳珮淳在臉書發文表示，天氣變冷時，民眾若喝太鹹、太油的湯品，包括味噌湯、牛肉湯、拉麵湯及韓式泡菜鍋，恐讓體內的鈉離子含量過多，其中一碗拉麵湯的鈉離子含量約2500至3500毫克，幾乎等同於成人一天的上限，而一碗火鍋湯底，也等同於喝下4至5公克的鹽巴。

她表示，一旦人體喝太鹹、太油的湯品，腎臟會為了稀釋鈉離子濃度，開始留住水分，結果民眾隔天照鏡子時，可能就發現臉部和眼皮浮腫、小腿襪痕深重、腳踝腫脹等情況。

針對怎麼消除水腫，陳珮淳提醒，鉀離子是鈉離子的解藥，能幫助腎臟排出多餘的水分，且B群與鎂離子也可調節水分平衡，並減少水腫和倦怠感，另每天宜喝體重公斤數乘30毫升的水量，若吃重鹹食物或運動流汗後，則要再多補300至500毫升的水，溫開水、紅豆水、玉米鬚茶、綠茶等無糖茶也都是很好的選項，並進行抬腿、散步、泡腳等活動，幫助新陳代謝。

高鉀食物

一、水果類：香蕉、奇異果、酪梨、柳橙、哈密瓜。

二、蔬菜類：地瓜葉、菠菜、南瓜、花椰菜、毛豆。

三、澱粉類：地瓜、山藥、馬鈴薯。

＊腎功能不佳者，補鉀離子前應諮詢醫師或營養師。

B群加鎂離子

一、B群：糙米、燕麥、雞胸肉、豆類製品、發酵食物。

二、鎂離子：杏仁、南瓜子、芝麻、菠菜、深綠色蔬菜。

其他習慣

一、抬腿10分鐘，促進靜脈血液回流。

二、飯後散步15分鐘，幫助血液循環。

三、溫熱的水泡腳或泡澡：促進新陳代謝與放鬆。

四、減少加工食品與外食：避免隱藏過高鈉離子。