鳳凰颱風過境後，太平山國家森林遊樂區經林業及自然保育署宜蘭分署勘查確認，園區整備作業已完成，將於明（14）日上午8時重新開園。久違的蹦蹦車也將於9時30分發出第一班次，太平山俱樂部第一場導覽則在9時50分登場。

熱門的「見晴懷古步道」暫時只開放到750公尺處。（吳佩蓉攝）

不過，園區仍有部分場域尚未完全恢復。林業及自然保育署宜蘭分署表示，目前「宜專一線」7K處採單線雙向通行，現場設有紅綠燈管制；熱門的「見晴懷古步道」暫時只開放到750公尺處；「茂興懷舊步道」主線仍封閉，但上下環線可供遊客健行。

「翠峰湖環山步道」也維持局部開放，遊客可從西口行走至1.1公里景觀平台，或從東口通往3.6公里觀湖平台。不過「鳩之澤」地區目前仍暫停營業，包含家庭湯屋、餐廳，以及自然步道、鎮安宮與太平詩路東側步道都未開放。

宜蘭分署提醒遊客，山區天氣多變，建議出發前先上公路局網站查詢即時路況，並留意氣象資訊，以確保行車與登山安全。太平山園區的最新開放訊息，可上太平山官網、台灣山林悠遊網或太平山粉專查詢。