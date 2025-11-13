國防部長顧立雄今天應立法院外交及國防委員會今天邀請進行專案報告，顧立雄表示，無人機部隊就是戰鬥部隊轉型而來，因此陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，8月已報請行政院研擬戰鬥部隊加給，未來通過後，將追溯到各部隊核定的生效日發給。

至於無人機部隊會依據何種類型向加給?顧立雄答詢表示，戰鬥部隊的定義，就是是直接跟敵軍從事作戰部隊或協同組成部隊提供戰鬥支援，未來會從第一或第二類型加給，依照任務性質做出不同認定。

國軍在軍購特別預算中編列在5年內，增購5款不同型態無人機，建構靈活、不對稱且高效率的作戰能量。國防部近期針對將在立法院進行業務報告，特別提出未來各戰區將新增「無人機大隊」，加強部隊靈活戰術運用。

為了全面提升地面部隊機動打擊與防空能力，國軍各作戰區將依任務特性及戰術運用，配賦各型無人機，並新增「無人機大隊」。

國防部在業務報告中提到，國軍因應作戰形態轉變，未來逐步以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，朝「組織精實、權責分明、指揮層次合理、精進效率」方向調整部隊架構，並導入各式無人系統及人工智慧（AI）輔助決策等新興科技，提升部隊現代化、知識化及專業化程度。

除了主戰部隊外，守備及後備部隊，未來則依實際作戰場景、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦各式無人機、無人機反制系統，以及自走火砲、人員運輸車輛等裝備，並相應調整組織架構，強化部隊機動與打擊能力，建構可恃防衛戰力。