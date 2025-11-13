設計展雖落幕，但彰化還是很有料！近200位日本高中生近日來台見學，其中1天就安排走讀彰化，到王功漁港體驗漁村文化與海岸生態、鹿港老街感受古城風華、八卦山大佛風景區漫步天空步道欣賞市區美景，及彰化扇形車庫細數歲月從鐵軌走過的痕跡，透過實地到訪了解彰化風情，也為彰化開創觀光藍海。

近200位日本高中生在日本旅行社安排下來台，展開為期多日的「見學旅行團」，分別走訪新竹、苗栗與彰化三縣市，其中彰化行程結合文化、人文與自然體驗，安排王功漁港、鹿港老街與龍山寺、鹿港民俗文物館、自然生態教育中心及八卦山大佛風景區，並參觀彰化扇形車庫。

日本高中生來彰化見學，12日下午參訪八卦山大佛風景區，縣長王惠美(左一)親自接待。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

一行人12日下午來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由縣長王惠美親自接待，王惠美表示，八卦山大佛是彰化知名景點，大佛前的觀景台可以將彰化市的風景一覽無遺，萬里晴空時甚至可以看見鹿港，大佛旁有天空步道，往下還有卦山村，觀光資源相當豐富，她也歡迎日本學子往後再訪彰化。

此次日本高中生來台見學，其中1站選擇彰化，王惠美表示，今年4月彰化接待6家日本知名旅行社來台考察，以日本市場的視角包裝具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光，引領更多遊客蒞臨彰化，當時提到會邀請日本高中生來台灣見學，12日迎來第一批學生，分為6條路線，走訪彰化各處景點，期望藉此拓展觀光市場，吸引更多日本遊客來訪彰化，創造雙方合作的經濟效益。