新北市邁入超高齡化社會，長照需求大幅增加，新北市議會無黨團結聯盟13日總質詢分別針對敬老愛心卡及長照專車議題，期盼市府讓敬老卡擴大使用範圍，每月不歸零，應採累計，讓長輩享受福利；並鬆綁長照專車規範，與民間平台合作，幫助需要的長輩能方便使用資源。衛生局長陳潤秋說，由於使用人數愈來愈多，持續滾動式檢討改善。

無黨議員李翁月娥指出，新北市65歲以上長者約78萬人，目前敬老卡480點僅補助搭乘交通工具，即使明年加碼到600點，可是多數長者無感，只有45％搭乘台鐵、捷運的人才用得到，當初市府用意是希望長者能走出家門，而長者到公園、學校也是走出來，因此應擴大服務項目，開放超商可使用，採累計方式、每月不歸零。

民眾黨議員陳世軒說，市府應鬆綁長照專車規範，與民間平台合作，幫助需要的長輩能方便使用資源。（高鈞麟攝）

民眾黨議員陳世軒表示，根據統計，民國113年新北市長照交通服務人數達5萬1514人，特約車輛僅有664輛，平均每輛車服務78名長照對象；復康巴士則有495輛，卻要服務多達18萬6144名身心障礙者，等於每輛車負責376人，加上司機短缺、制度僵化，導致服務量嚴重不足。

陳世軒指出，許多企業與善心人士願意捐車，但市府制度設限過多，要求車隊必須通過繁瑣的長照訓練與簽約流程，民間代步平台根本無法進入體系服務，「車不是問題，『沒人開』才是問題。」

陳世軒提議，可比照「敬老愛心卡」制度，讓長照與身障者交通補助可延伸至一般計程車，透過電子票證或APP串接，無須駕駛協助的民眾即可在一般計程車上使用原有補助，既解決預約困難，也讓真正行動不便者優先使用復康巴士及長照車資源。

此外，市府可主動與民間代步平台合作，目前Uber、55688、LINE TAXI等平台皆有不同車種與費率，市府可洽談合作，在平台上新增「長照選項」，讓具資格的使用者直接在平台預約並享有補助。

新北市長侯友宜說明，《財劃法》若通過，明年可擴大服務範圍，目前先以交通為主，至於是否累積，可視財源狀況再調整。敬老卡預算今年編列19億元，明年增至26億元，主要目的要讓大家用得到、用得歡喜，只要財政穩定，一定能滿足所有需求。

陳潤秋補充，當初開放第二級長照人口使用時，確實有排擠到部分使用人口，未來持續與中央溝通，並做滾動式檢討。