今年底耶誕及跨年假期將上映一部超級應景的繪本風格動畫《聖誕五告讚！》（Animal Tales Of Christmas Magic）。該片是由5位來自不同國家的繪本作者及動畫女導演通力合作，負責編寫並執導的5個全新故事。每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，並以精采畫面來說故事，頌揚人類與動物之間的友誼。

該片還另邀俄羅斯女導演娜塔莉亞車爾尼雪娃（Natalia Chernysheva）設計多段「插曲」，將5個故事串連起來。她讓3片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權，獲讚賞「充滿創意，極富想像力」。

《聖誕五告讚！》由德、法兩國聯合製作，全片充滿手繪風格，匯集了5個風格各異的動畫故事：「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」，讓鸛鳥和狐狸聯手拯救了聖誕老人浮冰上的家。「第二讚：小雞人生第一個聖誕」，則描述一隻勇敢的小雞，在她的誕生後第一個聖誕節，勇敢地對抗一群烏鴉。

「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，讓小女孩找到了冬天裡的最後一棵聖誕樹，並意外結識了動物新朋友。「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」，則描述神秘的狸貓，幫助了兩個被困在暴風雪中的迷路男孩回家。「第五讚：動物們的狂歡時節」，讓森林裡的動物們聚集一起，共賞魔幻的北極光奇觀。每個故事都充滿溫馨與奇思妙想，並捕捉了歡聚一堂、慶祝美好時光的喜悅。

還邀請了奧斯卡動畫《酷瓜人生》藝術總監西希米拉佐（Cécile Milazzo），以及法國知名配樂家巴勃羅皮科（Pablo Pico）出馬參與製作。片中兒童嬉戲聲與自然聲交響，搭配大提琴、弦樂五重奏、長笛、單簧管、手風琴、曼陀林、豎琴與打擊樂器等協奏展現，充滿歡樂童趣的想像。而當英法混血歌手艾馬布勞頓（Emma Broughton）獻唱歌曲〈夜空中星光閃耀〉，洋溢在充滿靜謐與冥想的大自然場景中，更是教人流連難忘。《聖誕五告讚！》將於12月19日起全台戲院上映。