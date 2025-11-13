50歲江小姐17年前服用抗生素引發罕見且嚴重的藥物過敏─史帝文強生症候群（Stevens-Johnson syndrome, SJS），全身出現紅疹與水泡，住院1周症狀緩解出院。不久後，她出現全身疼痛、眼乾及口乾等症狀，雙眼幾乎無法分泌淚液，確診乾燥症，幸及早診斷治療、控制病情，持續追蹤照護中。台中榮總13日舉行記者會提醒，嚴重藥物過敏者，患自體免疫疾病風險增加5.6倍。

台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍。其中罹患紅斑性狼瘡機率高達14.8倍，乾燥症機率增加5.3倍。值得注意的是，發病後第1年內罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升逾180倍。

台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文解釋，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（陳淑娥攝）

台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文(左)為病人江小姐(右)檢查乾燥症相關的手指關節腫痛症狀。（陳淑娥攝）

台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳韻文提醒，史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症的病因和基因遺傳有關，若民眾家族曾有相關病史，可透過基因檢測確認來預防。曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病患，若有持續性乾燥、關節痠痛、皮疹或不明原因疲倦等症狀，務必提高警覺，主動就醫告知個人病史。

陳韻文指出，臨床未來面對史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症病人，應於其急性期恢復後提供定期自體免疫疾病篩檢建議，特別是出現「乾」、「痛」、「疲倦」等非特異症狀者，建議進行紅斑性狼瘡相關抗核抗體（ANA）、乾燥症相關 SSA 抗體與類風濕因子（RF）等免疫檢查，以利早期發現與治療。

數位醫學部主任也是過敏免疫風濕科專家陳信華醫師說明，目前台灣乾燥症的發生率約為每10萬人有6人，治療方式以外用藥與口服藥為主，亦有臨床試驗進行中，建議及早就醫，可有效緩解症狀並提升生活品質。