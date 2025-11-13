新北市「舊鞋救命國際基督關懷協會」與便利商店合作，今（13）日感謝交流茶會，除了介紹新搬遷更寬敞、能容納更多志工前來工作的舊鞋救命伯利恆倉庫外，也分享自2024年起透過「店到店」機制，寄出完好舊鞋的創新公益模式，還有「一塊送愛到非洲」的店頭零錢捐公益計畫，盼集結眾人心意匯聚成救命力量，同時為非洲弱勢孩童帶來教育希望。

新北市政府社會局副局長吳淑芳表示，協會從新北開始發展，10年期間足跡遍及12個國家，影響了無數世界上的人，樂見社區居民發揮團結互助的精神，讓公益不分國界，新北的溫暖與愛心，將成為非洲孩子生命中的一盞明燈，呼籲「一塊錢就能救命，也能為非洲孩子帶來教育的希望，民眾只要透過零錢捐助、或捐出家中閒置的舊鞋，就能以小小力量匯聚大愛」。一同前來的新北市政府新聞局副局長謝麗蘭、環保局專門委員郭淑萍也都同聲支持，一同鼓勵市民善用巷口便利商店的公益捐款箱捐出零錢，或透過店到店機制寄出完好舊鞋，號召更多民眾認識、支持行動。

協會也提到，一直以來在物資整理與倉儲搬運階段，都獲得新北市環保局與清潔隊的大力支援，包含協助清運集中物資、協調社區回收物流等，讓民間愛心得以順利轉運進倉，發揮最大效益；最後邀請民眾無論是捐出閒置鞋物，或是投入零錢捐助，都能「一塊」送愛到非洲，不只幫助孩童遠離沙蚤感染，更透過教育推廣與在地建設，帶來長遠改變。

活動期間即日起至12月9日止，透過「全家店到店」寄出舊鞋物資，每一件全家便利商店將再捐出10元支持海運費，民眾還可參加 APP「抽獎趣」活動，有機會獲得一年份的茶葉蛋或 Let’s Café 經典美式咖啡，讓一份愛心，不只送到遠方，也回到生活中。