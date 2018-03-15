霍金傳奇一生落幕 享年76歲

2018年03月15日 01:12 中國時報 蔡鵑如 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

霍金金句

霍金年表

3月14日是世界圓周率日，也是偉大科學家愛因斯坦的誕辰，全球最知名科學家之一的英國天體物理學大師霍金(Stephen Hawking)在這一天於英國劍橋家中安詳去世，享年76歲。他的辭世引起全世界媒體廣泛關注，美英媒體都有「天文學界閃亮巨星在宇宙隕落」的描述，顯現他對人類研究宇宙所做出的非凡貢獻和不向命運低頭傳奇的一生。

對抗肌萎 強韌多活55年

霍金主要研究領域為宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論框架內的奇性定理，以及黑洞會發射輻射的理論性預測（現稱為霍金輻射）。他對宇宙、時間、空間的獨特理解，包括在科學節目上以深入淺出的方式解說人類如何超越時空，讓過去的我，現在的我和未來的我碰面，吸引了全球無數的觀眾。

霍金在21歲於劍橋大學求學期間，被診斷出罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人症），霍金不願向命運低頭，以頑強的毅力對抗惡疾，持續研究、結婚生子。他重大的研究都是在病後完成，展現強韌的生命力和意志力。西方媒體報導，如果霍金沒有病痛，他可能無法那麼專注於研究天體物理，不會有現在舉世公認的成就。

無邊界宇宙論 永遠留傳

1988年霍金出版了《時間簡史》，成為當時全球最暢銷的科普著作。他曾經3次到大陸，每次都掀起「霍金熱」。2016年他開通微博，兩天內粉絲突破300萬。他在1985年首次踏足大陸，由於很希望參觀長城，多名研究生合力把他抬上八達嶺長城，讓他得償所願。2006年，霍金第三次來到大陸，有觀眾提問他對大陸最感興趣的是什麼，霍金回答：「中國的文化、食物我都感興趣，但最感興趣的還是中國的女性，她們都很漂亮。」

霍金的3名子女14日在聲明中寫道，「他是個偉大的科學家和了不起的男人，他的成就與遺緒將流傳世間。他的勇氣、堅持、才華和幽默，鼓舞了世人。」「他曾說，宇宙的意義在於，它是你深愛人們的家園。我們會永遠思念他。」

(中國時報)