談深澳 侯友宜：自己的肺自己救

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中國時報
／綜合報導

新北市長選舉，藍綠人選已確定由前副市長侯友宜決戰回鍋的老縣長蘇貞昌，民進黨決意興建的深澳電廠，未來將成選戰攻防焦點，國民黨侯友宜昨天一改炮火猛烈抨擊深澳電廠案，反在臉書貼文指出，「看到朋友想發起『自己的肺要自己救』運動，還建議大家這段時間多吃豬血清肺」，幽默文章，表達無奈、反諷當局的味道濃厚。

本報記者昨晚請教民進黨立委蘇巧慧，關於蘇貞昌對深澳電廠議題的看法，但蘇立委的助理表示，蘇巧慧因事情忙碌無法接電話答覆，因此無法了解蘇貞昌對深澳電廠興建案的態度。

侯友宜貼文指出，好在昨天大雷雨，否則這幾天的空氣品質實在糟透了，上午同事給他看一則新北市朋友臉書po文，想發起一個「自己的肺要自己救」的運動，還建議大家這段時間多吃豬血，「因為吃豬血可以清肺」。

侯友宜直言，這文章非常無奈，只要大家抽空一起去中南部走體會空氣品質，回來後會更清楚要不要同意台電在新北的深澳蓋燃煤電廠。他說：「真的，自己的肺要自己救！」侯友宜期待賴院長到聽聽東北角市民聲音。

侯友宜在臉書指出，台中市數月前才大砍台中火力發電廠的生煤許可量，環保署馬上通過深澳燃煤電廠的環評，他質疑：「到底政府能源政策的標準是什麼？到底有沒有能源政策？」

侯友宜表示，所有人都要用電，停電時沒有彼此、不分藍綠，缺電或供電大家應該共同承擔，這不只是一個深澳電廠的事情，不能用一個深澳電廠撕裂台灣。

(中國時報)

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