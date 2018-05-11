2018數位影音新趨勢 台灣新功課

2018年05月11日 04:11 中國時報 李學文

每年例行且最大的廣播電視媒體器材展NAB Show，是由美國無線廣播電視業者協會（National Association of Broadcasters, NAB）所舉辦。NAB Show所揭櫫的科技新趨勢與走向，對於整體數位影音軟硬體及內容的發展具有相當的指標性意義。特別是在2018年，影音類數位內容對於全球數位匯流經濟的走法更是扮演極為重要的角色。

數位匯流從網路匯流、終端匯流，一路來到了以數位內容及應用服務之匯流為主軸。智慧手機匯流終端成長鈍化，已在今年正式對總體數位經濟造成龐大壓力，未來很長一段時間，高解析度數位影音內容勢必成為領導整體生態發展最重要的一股力量，這正可以說明為何今年NAB Show中，8K UHD（Ultra-high-definition television，超高畫質電視）、5G已漸成為前瞻新興的熱門議題。

回顧2017年仍只在準備起飛情況下的4K UHD，在今年的會場上搭配著HDR，已成顯學。HDR （High Dynamic Range）就是「高動態範圍」之意。簡單來說，就是只要民眾的電視機具備此種功能，便可在電視上看到更貼近實景實物的觀看效果。這是一直以來傳統電視機的弱點，無法表現真實、增進觀眾沉浸感的體驗。8K的產品已漸漸增多，四處均可聽聞人們在談論，當然，現時仍屬於早期發展階段。據了解，去年NAB現場僅有展示日商Astro和德商Ikegami兩個品牌的攝影機種，而今年還增加了索尼、松下、日立、夏普、RED等等品牌，均推出了更進階的8K攝影機。只是，除了夏普之外，其他品牌商大多稱他們的機種仍還是工程機（prototype），仍有不少的改善空間。

特別值得一提的是NHK所提的製作技術及解決方案，與Astro及日立合作，NHK現場展示了一套技術，以8K攝影機即時拍攝之畫面，可以做到1/4秒8K慢動作的立即回播（instant replay）功能，此兩種功能對電視台而言都是非常有用的殺手級應用，特別是在一些現場直播的運動賽事方面。其所採用的解壓縮方案，能數倍降低8K龐大影音的資料量，且使得電視呈現的畫面幾乎不失真。NHK不愧是全球8K製作的領導者。

其他內容生產類別值得一提的還有自動化內容製作。利用機器人（固定及移動式的）和無人機來產生內容的趨勢更為明顯，在設定不那麼複雜的棚內製作環境，利用攝影機機器手臂便可拍攝出品質穩定的影音內容，從此，可大幅降低人力的成本以及提供大量、不間斷的內容。為避免未來被機器取代，相關人力當然更應該往高創意需求的角色發展才是。

在終端播映方面，NHK在Futures Park裡也展示各式的8K軟、硬體，為了讓與會者能體驗8K所呈現出來的驚豔畫質，NHK也在會場中搭了一座8K電影院，放映拍攝精彩的8K影像。我們可以試想，未來電影院除了販售電影之外，還可以透過直播的技術，將入場票秒殺的國際演唱會，以接近肉眼解析度極限的8K影音傳送到電影院，販售給觀眾，這是對未來電影業將有革命性影響的方向。目前電影院普遍仍還在2.5K階段。

此外，AI技術與數位影音的匯流已成為大勢所趨，例如，利用AI來提升視頻的畫質以及解析度。由於目前8K視頻資源少之又少，內容又與電視機購買意願相關，如果想要提升業者在高端電視機的市場份額，可以借助AI的技術來使得1080P或者4K解析度的視頻畫質跟8K解析度的畫質差不多。又如，利用AI來分析影音內容，目的在使內容更有價值，可以提供各種客製化的服務。

在影像解析度標準越來越高的2018年，傳輸問題被特別凸顯出來，即便目前4K主流利用衛星傳輸，都已漸不符合經濟效益，更別說未來的8K生態，因此編碼和解碼的技術亟需進行改善。

台灣長期以來以硬體生產製造技術見長，未來如何在5G行動數據高速公路上，掌握下一波超高畫質影音相關軟硬體技術，急起直追已失落多年的數位內容應用市場，8K+5G，這個舉世尚且陌生的複合題目，應該是值得我們政府與業界進行一些調研吧！（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)