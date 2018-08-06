外航改名 交部擬禁靠空橋反制

2018年08月06日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

大陸民航局日前要求44家外籍航空公司，將「台灣」改為「中國台灣」，在7月25日前，已全數更改完。交通部長吳宏謀昨強硬表示，政府將會有「反制作為」，考慮針對冠名「中國台灣」的航空公司，不准其航班停靠空橋、以及調整時間帶等做法反制。至於未冠上「中國」航空公司，則會減免降落費等設施費用等優惠措施，作出差別待遇。

吳宏謀強調主權 一定要有作為

吳宏謀表示，大陸對我方不友善，台灣是主權國家，「一定會做出有效反制作為」，否則外籍旅客在看到航空公司的「中國台灣」時，不清楚在哪裡，大家是不能接受的，對外籍旅客來講也不公平。

吳宏謀說，交通部正研議的反制策略，包括不准停靠空橋、調整時間帶等作法，都是討論的方法之一，目前還不確定會不會實施，可能會有不同階段的方法，預計本周和外交部、國安會研議，有確定的結果會再對外說明。交通部強調，不管採取何種作法，對我方可能也會造成傷害，因此會審慎評估。

技術性忽略的航空 將給予優惠

除了懲罰，交通部也擬對未加「中國」，將「台灣」改成「台北」等技術性忽略的航空公司，研擬給予減免降落費、設施使用費等優惠。

至於反制措施有無可能反而傷及搭機的國人，吳宏謀表示，這點可再好好討論，而且航權一般是兩國對飛，國人可以搭長榮、華航等國籍航空公司。交通部會要求各國調整，吳宏謀強調這是全世界消費者的權益，不能讓各地旅客混淆大陸與台灣。

據統計，目前共約40家外籍航空定期飛航台灣，有些航空公司將台灣更名為「中國台灣」、「台北，中國」，還有航空公司只列「台北（Taipei）」，或是乾脆將大陸北京、上海的「大陸（CN）」拿掉，兩岸都不得罪；還有航空公司把國家名稱忽略，將台灣列在東北亞區。

交通部民航局表示，最後決策在交通部，是政策上的決定，目前不方便說明。

(中國時報)