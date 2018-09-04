代完港務代圓山 王國材成利百代

王國材曾兼任中華郵政公司董座、代理台灣港務公司董事長，如今又代理圓山董座一職，堪稱是交通部的「利百代」。圖為他擔任中華郵政董事長時對電動機車隊前景看好。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北101董事長由圓山大飯店董事長張學舜接任，交通部昨（3）日證實，由交通部政務次長王國材代理圓山董事長。王國材曾兼任中華郵政公司董座、代理台灣港務公司董事長，如今又代理圓山董座一職，堪稱是交通部的「利百代」，也暴露交通部不尊重專業的心態。

王國材現年59歲，去年前任中華郵政公司董事長翁文祺轉任永豐金控董座後，當時遺缺就由王國材暫代董事長；無獨有偶，原任港務公司董事長的吳宏謀接任交通部長後，也由王暫兼港務公司董座，現在王國材則代理圓山大飯店董事長。

交通部表示，王國材今卸任港務公司代理董事長，改為兼任圓山大飯店代理董事長，直至找到新的董事長人選。原兼任的港務公司代理董事長一職，則由台南市副市長吳宗榮接任。

只要交通部一有懸缺，王國材就臨危受命，這次還代理到圓山大飯店董座。世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，交通是國家五大產業之一，對國家發展十分重要，政府在選用人才，卻時常不是以專業為考量，實在是很可惜。另外，中華航空事業發展基金會主任祕書吳欣隆卸任，昨日也宣布由交通部前主任祕書鄭賜榮接任。航發會希望借重鄭賜榮過去39年任職公部門的經驗，擦亮航發會的招牌。鄭賜榮指出，航發會在民航事業發展上扮演重要角色，除協助人才培育、研議民航政策與蒐集國內外重要飛航資料，以提升我國飛安外，還必須積極與國際交流。尤其明年11月4日至11月6日，在台北主辦2019世界飛安高峰會（International Air Safety Summit)，這將是明年的飛安重頭戲，已列為最重要的年度工作項目。

(中國時報)

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