複製威權 促轉會蒙羞！黨魂何在？

2018年09月14日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

促轉會副主委張天欽自詡執政東廠。中華文化總會前祕書長楊渡說，此刻蔡政府是以轉型正義為名，幹不正義的事，讓轉型正義成為對自由精神的另一種傷害。一位曾參與民進黨創黨的大老更以「不可思議」形容內心憤怒，呼籲監察院該主動調查，立法院更應成立調查委員會還原真相，徹底消弭社會不信任，轉型正義才可能重新開始。

價值變質 淪為選戰打手

蔡英文總統年初在鄭南榕殉道29周年追思會說，台灣下一步最重要的就是轉型正義。顯示對她而言，轉型正義是剩餘2年任期最重要目標。只是，隨著促轉會自爆為東廠後，外界開始質疑民進黨的價值是否已變質。

曾參與製作紀錄片「還原二二八」的楊渡，接受本報訪問時被問到蔡政府的轉型正義到底哪個環節出狀況，他沉重地說，民進黨必須重新反思，台灣早年是由胡適、殷海光、雷震創立《自由中國》，建構出民主制度雛形，在這段過程，台灣人為反抗蔣介石的威權體制，因而出現黨外世代，而民進黨就是在此脈絡下所成立的政黨。

「但今天，民進黨幹的事恰恰好違背自由主義精神，以轉型正義為名，幹的是不正義的事，把法治基礎都打爛！」

違反民主 打爛法治基礎

楊渡說，老一輩的民進黨人都曉得蔡政府正違背這項精神，但，從權力系統培養出的蔡英文，因欠缺反抗精神，似乎不曉得自己在做什麼，才會過去明明在批判國家機器，掌權後卻又因為很了解國家機器如何運作，又開始複製起戒嚴體制，打著自由主義反自由主義，逐步向獨裁前進，讓轉型正義反而成為對自由精神的另一種傷害。

「就因有這樣的脈絡，蔡政府才會把整個政府機制拿來作為政治鬥爭的選舉工具」，如果讓殷海光、雷震乃至於黃信介看見今天的民進黨，一定會氣瘋了。

楊渡說，現在真的很需要有人出來召喚黨外精神，罵一罵這些以為喊口號就可以橫行無忌的既得利益者，因為，「民進黨今天幹的事，對得起過去所為之奮鬥的精神嗎？太丟臉了！」

大老憤怒 呼籲監院調查

一位曾是民進黨創黨18人工作小組的大老，聽到記者提到「促轉會」就難掩怒氣地說「我們都覺得很不可思議啊！」他說，台灣歷經威權白色恐怖，民眾很期待能透過轉型正義重建社會團結；如今，本應戒慎恐懼的促轉會竟說出這種話，讓他既憤怒又失望。

這名元老甚至不惜建議監察院應主動申請調查；立院朝野更應成立調查委員會，將促轉會到底開過幾次類似的會、做出哪些結論、後來又有哪些具體行動都查清楚，「請先還原內部真相，不然信賴已被打破，轉型正義很難重新啟動了。」

另名創黨小組成員周清玉的夫婿、前民進黨主席姚嘉文則說，張天欽雖然只是講講，但實在不該這麼說，才被人家罵；但轉型正義才要開始，相信不會因為一個人的意見就怎樣，他仍抱持期待。

(中國時報)