俄國防部載有92人飛機墜毀 殘骸已尋獲

我要評比

一架圖154飛機，非事發客機。（圖片取自Tupolev官方網站）

(Pm3:30更新人數，殘骸已找到)據BBC和CNN報導，俄羅斯國防部指出，載有92人的飛機已經墜毀在黑海，殘骸已經尋獲。

俄羅斯國防部證實，在離岸約1.5公里，深約50-70米的海底已經發現飛機殘骸。目前尚未發現生還者。

《觀察者網》指出，該機乘客大部分為亞歷山大紅旗歌舞團(Alexandrov Ensemble)的音樂家，原定要在Latakia俄軍基地舉行新年音樂會，90名成員分別搭乘兩架飛機前往，此次失事班機為其中一架。亞歷山大紅旗歌舞團是俄羅斯最大的軍事表演團體。除此之外，飛機上還有9名媒體工作者，包括俄羅斯紅星電視台、電視一台和NTV台各有3人。

據《俄羅斯衛星網》(Sputnik) 25日報導，一架俄羅斯國防部的圖154飛機，機上有92人，84名乘客和8名機組人員，包含記者和軍方人員等，飛機在飛越黑海時失去了聯繫。

該架飛機自俄國南部城市索契(Sochi)起飛後，從雷達上消失，資料來源為該國緊急情況部。

據初步資料顯示，該架飛機正開往敘利亞Latakia的俄國空軍基地(Hmeimim)，目前所知，可能的墜毀原因為技術故障或駕駛疏失。

消息補充說，這架飛機從索契當地時間早上5:20起飛，約20分鐘以後，5:40左右就從雷達上消失。

搜救行動正在鄰近索契的克拉斯諾達爾邊疆區(Krasnodar Krai)及其周邊地區展開。

普丁目前已經獲知此次墜機消息，並且持續關注。

(中時電子報)