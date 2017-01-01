造假灣生身分 田中實加認錯
去年獲奬無數感人熱淚的「灣生回家」作者和紀錄片出品人的田中實加，被揭發在網路上截圖盜圖，也被質疑偽造身世。日前她終於到遠流出版社認錯，並發聲明稿向大眾、向灣生、向信任她、支持她的人以及質疑她的媒體，道明真相認錯。
遠流創辦人王榮文臉書表示，田中實加是土生土長的高雄人，高三時候在火車站巧遇灣生田中櫻代，受其愛護、視如孫女、資助遊學⋯。
王榮文認為這是一件非常遺憾的事情，很值得進行公共討論，「作者刻意隱瞞身分、編輯如何查證？對公共利益的真相追求和尊重隱私權之間如何拿捏？」
王榮文在臉書上舉例，大作家馬克吐溫分析過小說與歷史的真實與虛構異同，而「灣生故事是真實的、作者身分是虛假的」，其動機值不值得寬容？其功過值不值得三七開？説謊和誠實只是簡單的加強道德問題，還是更複雜的時代病？」
王榮文認為，在這個文創時代，開店賣商品搞文創甚至上櫃上市都強調故事，謊言説久連自己都相信了，忘記實在做事和誠信做人，「但誠信問題最難處理，多少都會伴隨羅生門。如果田中灣生事件可以讓大家平心靜氣地檢討問題，未嘗不是社會之福！」
(中時)
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