打臉川普移民政策 美聖荷西機場准職員及親屬入籍美國
川普排斥移民政策遭到美國各地不同程度反對，美國舊金山灣區聖荷西市宣布，聖荷西國際機場（Mineta San Jose Internationa）成為全美第一座提供職員及其親屬入籍成為美國公民的機場，將有800名員工受惠。
根據美國國家廣播公司（NBC）報導，這項機場的創舉為「新美國勞動力」（New American Workforce）計劃的一部份。該計畫主旨在幫助移民工作者取得公民籍，目前已有紐約市、華盛頓特區及洛杉磯等8個城市加入計劃，聖荷西市於去年加入。
聖荷西市長裏卡多（Sam Liccardo）在宣布時說：「聖荷西市40%的居民皆為移民，我們要成為一個大熔爐，豐富文化、帶來革新，並讓所有人重拾對自由的熱情。」
根據2014年美國人口普查數據，全美20個非法移民人口最多的都會區，東部、中部和西部城市均有分布。其中紐約-紐瓦克-新澤西都會區非法移民人口最多，為115萬人，其次為洛杉磯-長灘-安納罕都會區，非法移民人口達100萬人。舊金山加上東灣的奧克蘭、海沃共有24萬非法移民，南灣聖荷西、桑尼維爾和聖塔克拉拉共有12萬人，分別占當地總人口的5.3%和6.5%。
(中時電子報)
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