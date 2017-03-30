藍批租7期當辦公廳舍，中市府盼議員以民生建設為念

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台中市議會國民黨團質疑市府預計年花1億租7期辦公廳舍，要求撙節預算。（盧金足攝）

台中市府表示，辦公廳舍租賃地點以臨近市府及議會為考量，均為公用並提供市民洽公，而非私用，影片稱「爽租」實為扭曲。（盧金足攝)

台中市議會國民黨團今天（30日）舉行記者會，質疑市府預計年花1億租7期辦公廳舍，市府表示議員誤指追加預算案編列億元廳舍房租，澄清追加預算案多屬路平專案、公共自行車i-Bike及汙水下水道等重大民生建設，另有逾12億元為爭取中央補助建設之配合款，盼部分議員問政能根據事實並回歸理性，以民生建設為念。

市議會國民黨團今天在臨時會最後一天的大會前召開記者會，發布由黨團製作的kuso影片，「林佳龍爽租7期當辦公廳舍」，黨團書記長李中抨擊，市府藐視議會，未依法申請覆議，逕自追加預算，要求市長林佳龍撙節預算，對議會及全體市民負責。

國民黨黨團執行長顏莉敏強調，市府追加預算有很多新增的預算科目不盡合理、說明不清，她舉如都發局、環保局、交通局承租7期商辦，1年租金近億，但文化局攸關此搬遷案的預算今年才編列50萬，資金還沒到位要如何發包搬遷？

顏莉敏說，新聞局成立「影視發展科」與「影視發展基金會」業務重疊，影視基地工程等相關事務也早有其他科室承辦，未送報告到議會審查，議會沒必要背書。

市議員楊正中指出，大安媽祖園區2016年還有2.8億的保留款，白海豚海洋生態館也有1.29億的保留款都未執行完畢，但此次大安媽祖園區卻又追加3000萬工程費、白海豚館更追加1億元工程費不合理。

市府對國民黨製作的影片，表示為「烏龍影片」誤指市府交通局、環保局、都發局廳舍租金追加1億元預算，市府指出，3機關因配合行政院文化部挹注3.6億元「州廳暨大屯郡役所附屬建築群歷史空間再造計畫」，整修活化珍貴的歷史建物，為舊城再生增添動力，因此配合搬遷。

市府強調，搬遷、租賃、管理及共1384名同仁辦公設備費用，追加預算為7908萬元，並非1億元，且已省下裝潢支出並考量市場行情，估列合理價格。

市府說，目前新市政大樓及議會的選址，均於前市府執政時期設計興建，但空間無法容納全府機關，為彌補缺失、並配合州廳改造計畫，市府正推動第2市政大樓興建計畫，3機關未來將遷回市府廳舍，也無須再編列租金預算；目前租賃地點以臨近市府及議會為考量，且均為公用並提供市民洽公，而非私用，影片稱「爽租」實為扭曲。

市府進一步說明，104年度前市府原欲舉債209億元，但林市長上任後撙節開支，已省下124億元，截至今年2月底止，台中市平均每人負擔債務為3.4萬元，遠低於高雄市的9.54萬元，也較台北市的4.3萬元、新北市3.67萬元、台南市的3.53萬元為低。

市府表示，林佳龍施政強調「社會投資」，社福政策改革過去現金發放的做法，以能發揮社會投資效益為考量，帶動產業並創造就業，形成多贏局面的良性循環，各項施政均為市民謀取長遠、廣大的利益。

(中時)