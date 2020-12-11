新北市中和區世紀皇家公寓今（11日）成立銀髮俱樂部，成為全國第一處公寓大廈申請設立的銀髮俱樂部。（葉書宏攝）

新北市中和區世紀皇家公寓今（11日）成立銀髮俱樂部，成為全國第一處公寓大廈申請設立的銀髮俱樂部。（葉書宏攝）

新北市中和區世紀皇家公寓今（11日）成立銀髮俱樂部，成為全國第一處公寓大廈申請設立的銀髮俱樂部。（葉書宏攝）

新北市老年人口已突破61萬，占全市總人口15.18％，市府為提升長者的生活需求和照顧，今年10月修改銀髮俱樂部申請辦法，首度納入公寓大廈管委會，中和區世紀皇家公寓今（11日）成立銀髮俱樂部，成為全國第一處公寓大廈申請設立的銀髮俱樂部。

以往銀髮俱樂部的申請單位需為里辦公處、社區發展協會、人民團體等，今年10月修改辦法後，社會局收到2處公寓大廈管委會申請並核定通過，其中世紀皇家率先成立，大廈內百餘名長者到場共餐同樂，長者無須舟車勞頓即可輕鬆在地樂活。

社會局長張錦麗表示，新北市老年人口每年約增加3萬人，至今年10月底已突破61萬人，占全市總人口15.18％，為因應高齡長者的生活需求和照顧，市府提出「里里銀髮俱樂部」的社會福利政策目標。

去年金山、八里、石門、三芝、坪林、石碇、深坑、林口等8區達成「里里銀髮俱樂部」，今年又新增了烏來、萬里、雙溪、鶯歌、三峽、貢寮等6區，全市已有14區達標。

張錦麗表示，為達到里里銀髮俱樂部的目標，除了持續盤點公有場地外，並將結合有意願設置的民間團體、宮廟、教會、咖啡廳、公寓大廈等，以私公協力、異業結盟、多元服務的方式加速佈建，共創長者在地安老，老有所為的新北市。

(中時 )