台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，2021年台中房市預估推案量會在2200億至2400億元間；至於推案熱區，14期重劃區與水湳經貿園區都值得關注。由於上述兩個區塊地點好、亮點多，吸引眾多品牌建商搶進購地；其中，14期房價預期將站上4字頭，水湳經貿園區則從45萬元起跳。 林正雄分析指出，台中房市雖受政府打炒房的政策影響，市場交易恐將放緩，但長期仍為穩健走升局面，短線投資將收斂或轉為長線持有；尤其14期與水湳經貿園區的土地成本門檻高，換算房屋單價將從4字頭、甚至5字頭起跳，並非短線投資型產品。 先前進場建商，為求總價能符合市場需求，以縮小坪數來降低購屋門檻，如已喊出將於明年第一季率先推出14期首案的亞昕建設，產品規劃23至35坪，總價1,200萬至1,600萬元產品。 另如已購地建商包括水湳經貿園區的陸府，單元八的龍寶、久樘、國聚、總太，在土建融貸款新制與防養地的政策下，可望將推案時程向前推移，其規劃坪數也會放大至40~60坪，預期每坪開價在45萬元以上。 整體來看，受營建成本上揚及土地交易熱絡、帶動地價持續高漲影響，台中各區域房價呈現緩步上漲，74號快速道環內在舊台中市轄區內每坪已站穩30萬元，太平區74號環線已看不到1字頭房價；未來三年內，包括北屯、西屯、南屯精華區房價，將邁入每坪40萬元以上的新領域。 根據台中市不動產開發公會最新統計，2021年50億元以上大案，包括聯聚「中匯大廈」商辦大樓，總銷約120億元；由鉅建設7期府會園道第一排豪宅案，總銷100億元；寶輝中科「VILLAGE」二、三期，總銷100億元；興富發7期市政路商辦大樓，總銷120億元、「市政一號院」總銷80億元。 另外，總太地產北屯區「心之所向」總銷120億元、國雄建設台灣大道案總銷80億元、順天建設永春東七路案總銷60億元、龍寶建設八二三公園旁案總銷55億元；大陸建設也有110億元案量，包括市政北七路案總銷50億元及大坑別墅造鎮案總銷60億元等。 值得一提的是，豐邑機構2021年推案力度加大，包括河南路商辦大樓（總銷250億元）、進德路與樂業二路住宅與商辦大樓（總銷180億元）、市政路商辦大樓（總銷120億元），三案合計總銷達550億元，將是台中市明年最大的推案建商。 「房價回不去了！」林正雄認為，土地、營建成本持續上揚，無論政府再用任何政策打房，只會增加民怨，因為過去打房的方式跟工具，多為金融限縮與加稅，雖有成效，但一刀兩刃，勢將影響全國逾八成以上的房屋持有者權益，值得政府正視。

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