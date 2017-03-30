法院將裁是否收押 朴槿惠出庭神情凝重

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南韓法院今天開始審理是否羈押遭罷黜的前總統朴槿惠。她穿深藍套裝現身，不發一語、表情凝重地走入法院。由於挺朴與倒朴群眾分別集會，警方在法院附近部署約2000名警力。

朴槿惠可能成為南韓第3名因犯法遭監禁的前總統。她遭控與密友崔順實合謀施壓大企業，要求捐款資助支持她政策倡議的基金會。

路透社報導，65歲的朴槿惠今天上午10時20分抵達首爾中央地方法院時面無表情，不願回應任何問題。

挺朴與倒朴群眾各自舉行集會，警方在法院附近部署維安警力，動員約2000名警察以防意外發生。

朴槿惠的髮型師今早一如往常地進入她的住宅，幫這位前總統梳好她最愛的髮髻。

朴槿惠身穿深藍色套裝步出首爾私宅，之後迅速步上轎車，在車隊護送下駛往法院。朴槿惠車隊駛離她住屋所在的首爾江南區時，警方與安全人員防堵支持群眾湧入街道擋車。

在朴槿惠私宅外面守候的支持群眾，在她離開住家時揮舞國旗。他們堅稱朴槿惠是無辜的，要求法院駁回羈押聲請。（譯者：中央社張曉雯）1060330

(中央社)