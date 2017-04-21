勞基法是否修法 林美珠：沒有既定立場

一例一休上路後，各界出現紛紛出現修法聲音，今（21）日勞動部長林美珠與媒體餐敘時表示，《勞基法》就像打籃球一樣，制定一套通則，但還需要各行業來適應新法。至於現階段是否已經排除修法可能，林美珠回「我沒有這樣說」，強調6月底輔導期結束後，會有整體考量，自己沒有既定立場。

林美珠表示，一例一休要減少工時避免過勞，這方向是正確的，但重點就在於低薪問題難以解決，日前也曾與行政院長林全討論，如果要順利推動新政，勢必要解決低薪問題；她認為，基本工資不可能再調低，但要調高，又需要有更客觀的條件支撐，怎樣平衡勞資關係，是她目前最大的工作。

新法上路後，林美珠說，自己觀察，發現有2種狀況，第一，大家對新法都還在適應，但事實上各界其實都知道新規，只是還在持續觀望會不會有轉彎的空間，此外，也讓更多人了解舊法的規定，像是出缺勤紀錄表，這並非新規，而是舊法就有的要求。

林美珠說，自己並非民進黨員，勞動部不應該牽涉太多的政治，儘管在下決策時，難免會考量整體團隊的方向，但絕對不是主要的考量。

(中時)