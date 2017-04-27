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馬克宏娶大他24歲的高中老師 為何法國人覺得沒甚麼

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馬克宏取大他20幾歲的高中老師 為何法國人覺得沒甚麼
馬克宏和其妻布麗姬在首輪選舉後相擁慶祝。(美聯社)
馬克宏取大他20幾歲的高中老師 為何法國人覺得沒甚麼
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)

法國呼聲最高的總統候選人馬克宏(Emmanuel Macron)的老婆不但大他24歲，也是他以前的高中老師，如果馬克宏是在美國競選，這點一定會成為話題焦點，但法國人不但覺得這沒甚麼，甚至覺得這兩人婚後對彼此保持忠貞相當罕見，主要原因是近年來法國總統多人都性醜聞纏身。

根據紐約郵報(New York Post)報導，馬克宏遇到他老婆布麗姬(Briggitte Trogneux)時才15歲，雖然並沒有兩人當時曾經發生過任何不法行為的證據，但是兩人的感情從當時就開始發酵。兩人最後在2007年10月在布麗姬的家鄉勒圖凱巴黎普拉日(Le Touquet)舉行婚禮。當時54歲的布麗姬剛離婚21個月，而新郎馬克宏29歲。(布麗姬生於1953年4月13日，馬克宏生於1977年12月21日)

紐郵指出若在美國，兩人的關係勢必會成為焦點，兩人的過去都會如同被放大到顯微鏡下般、遭到嚴格的檢視，但法國人對這兩人的婚姻幾乎沒有甚麼反應。

這個原因之一可能是法國對性的觀念比美國開放，對法國人而言性和愛可以是兩件不同的事情，許多法國人也覺得若感情生活變得太單調，出軌反而是個讓感情再度加溫、可被接受的行為。馬克宏和布麗姬兩人在婚後沒有爆出任何婚外情，在法國反而顯得保守。在法國擁有情婦是件相當尋常的事情，因此法國法律規定的讓想離婚的妻子必須付出龐大的金錢代價。

另一個很可能的原因是法國近年來的總統幾乎都性醜聞纏身，現任總統歐蘭德(Francois Hollande)的情婦比他小18歲。前任總統Francois Mitterrand在位的14年期間，不但有情婦、兩人也產下私生子。就連法國第五共和國第一任總統的戴高樂(Charles de Gaulle)，也在二戰期間爆出婚外情。

馬克宏在以最高票贏得法國總統大選第一輪後，公開感謝他的老婆，說沒有她就沒自己，引起群眾歡呼和讚許，群眾呼喊的不是馬克宏的名字、而是布麗姬，紐郵表示這也許代表那句「每個成功的男人背後都有個女人」，可改成「年長的女性」?

英國《獨立報》(Independent)表示，馬克宏和布麗姬之間的年齡差距事實上並不少見，美國總統川普(Donald Trump)已經70歲，而他老婆梅蘭妮亞(Melania)46歲，兩人也差了24歲。雖然他們情況和馬克宏夫妻不完全相同，但是川普夫妻的年紀差距卻幾乎沒有人拿來大做文章。

(中時電子報)

文章來源：Why the French shrug off teen romances with teachers

文章來源：The age difference that's the same as Macron and his wife's but no one mentions

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關鍵字：法國馬克宏總統布麗姬
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