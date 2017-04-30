五一移工大遊行 千人爭勞權要保障

明天是五一勞動節，勞工團體將發起五一大遊行「反剝削、要保障」，而移工團體則提前於今天，號召千人走上街頭，提出廢除私人仲介制度、開放自由轉換雇主、反對長照市場化等3大訴求，呼籲政府保障移工勞動權益。

發起團體的台灣移工聯盟表示，蔡英文總統選前承諾，優先立法保障家務勞工勞動權益。言猶在耳，執政後「當代奴工」制度卻未終結，反而變本加厲，持續朝資方靠攏、獨厚權貴財團，任由經濟發展凌駕於勞工權益之上。

聯盟批評，台灣引進外籍移工25年，私人仲介制度壟斷上下游所有通路，導致高額仲介費惡化移工遭層層剝削狀況，必須先付最高15萬元仲介費，才能得到工作，引進移工主因不外乎國內需要人力，政府應該負起責任。

「移工須經雇主同意才能離職，何其荒謬！」聯盟也指出，資方長年濫用廉價移工以減少成本，現行規定如枷鎖，讓雇主「牢牢鉗住移工咽喉」，勞資權力不對等下，「換工作」、「用腳投票」已是保障勞工權益的最後防線。

此外，政府推動長照產業市場化，將責任推給市場，恐導資方為降低成本，導致勞動條件再壓低，照護服務品質也將兩極化；且外籍看護工至今仍排除於勞基法外，半數以上全年無休、也無法使用喘息服務，權益嚴重犧牲。

聯盟指出，面對政府親資、持續打壓移工勞權，必須走上街頭爭取「勞動者」權益，提出3大訴求，包括廢除私人仲介制度、強制國與國直接聘僱；廢除就業服務法53條，外籍移工得自由轉換雇主；反對長照市場化，落實喘息服務，保障看護工勞動權益，均為長年難以撼動、卻是根本提升移工權益的關鍵。

遊行於今天下午1點開始，隊伍自勞動部出發、經台北車站前往總統府，多個勞工團體也聲援，強調在擁抱財團、資本治國的政府之下，全體勞工同蒙其害，必須不分本國、外勞團結擴大抗爭，方能抵抗資方與政府聯手打壓。

(中時)