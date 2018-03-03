中市西屯區福壽宮獲蔡總統贈匾「布澤孚佑」

台中市西屯區福壽宮獲蔡總統致贈匾額「布澤孚佑」，由台中市副市長林陵三（左五）代表贈匾。（盧金足翻攝）

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台中市西屯區福壽宮是昔日大何厝庄的信仰中心，主祀「三府王爺」，相傳在清咸豐年間何厝庄瘟疫猖獗，幸得三府王爺保佑指點居民以草醫為良方平安度過瘴癘。蔡英文總統聽聞此事，日前致贈福壽宮「布澤孚佑」匾額，廟方2日舉行上匾儀式，由副市長林陵三代表蔡總統贈匾，他肯定福壽宮教化及護佑眾生的善舉，尤其大何厝庄分為9個里後，地方仍能同心共同發揚三府王爺護國佑民的宗旨令人感佩。

上匾儀式，廟方除準備湯圓給每位前來祝賀觀禮的來賓享用，並請來布袋戲團酬神謝恩；包括市府民政局長周永鴻、西屯區長何國裕、市議員陳淑華、市議員何明杰及多位地方人士均到場觀禮，氣氛熱鬧。

林陵三表示，福壽宮教化及護佑眾生的善舉，尤其大何厝庄分為9個里後，地方仍能同心共同發揚三府王爺護國佑民的宗旨令人感佩。他也藉此機會向地方說明年底將登場的台中世界花卉博覽會重要性，除了是台中市最重要的世界級博覽會，讓全世界看見台中外，也藉由花博的建設及觀光磁吸能力脫胎換骨。

福壽宮董事長何永銓感謝蔡總統的肯定，表示將更加努力服務地方信眾及從事社會公益。

西屯區公所區長何國裕說，福壽宮是昔日大何厝庄的信仰中心，主祀「三府王爺」，早年農業社會先民初到何厝庄開墾，相傳在清咸豐年間，當時的何厝庄瘟疫猖獗，生活在缺乏先進醫藥的舊時代裡疫癘盛行，居民只能求助當時民間信仰朱、李、池三府王爺，幸得三府王爺保佑指點居民以草醫為良方平安度過瘴癘，居民即奉祀三府王爺至今。

市地重畫後，何厝庄分為現在的何厝里、何安里、何南里、何成里、何仁里、何德里、何福里、何明里、何源里，仍以福壽宮為共同信仰中心，各里里長分別擔任董事長及董監事。

日前經由福壽宮董事長何永銓將福壽宮三府王爺的神蹟及9里共同信仰的盛情反映給蔡總統，經同意致贈「布澤孚佑」匾額，消息傳回地方無不雀躍，於是擇於元宵節舉辦授匾及上匾儀式，在向三府王爺上香稟報及祈福祭祀後，完成授匾儀式，並隨即上匾，將蔡總統匾額掛於活動中心內。

(中時)

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