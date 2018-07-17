台科大舉辦新南向創業營隊 外國學生來台學創業

2018年07月17日 12:09 旺報 李侑珊

台科大舉辦新南向暑期創業營隊，吸引印尼、泰國、馬來西亞、越南等國學生參加。（台科大提供）

新南向國家學生到台科大和台灣學生一起上課，激發學生跨國界的創新思維。（台科大提供）

新南向國家學生來台學創業！台科大舉辦新南向暑期創業營隊，規劃一系列創業課程，吸引來自印尼、泰國、馬來西亞、越南、台灣等國近200名學生報名，最終錄取60名學員在課程最後進行分組簡報競賽(Demo & Pitch)，獲勝隊伍將獲得後續創業輔導資源，吸引優秀國外學生在台灣創業。

由教育部青年發展署委託台科大辦理新南向暑期基地交流計畫，舉辦「超越世代新創暑期營隊Be Young! Beyond! Startup Bootcamp」，邀請新南向國家大專院校學生到台科大，和台灣學生一起上課，透過實務訓練及競賽，激發學生跨國的創新思維，促進與新南向國家創新創業人才交流。

台科大校長廖慶榮表示，台科大近年來不斷拓展國際育成的腳步，除了加強與國際育成單位合作，台科大育成中心也輔導創業團隊拓展國際市場，台科大擁有最多的外籍碩博士研究生，這些多數都是來自新南向國家，台科大與印尼、越南、泰國等都有深厚的資源和連結，這次新南向創業營隊也挑選出許多來自各國的優秀學生參與，前3名優秀隊伍，除了可獲得獎金外，第1名團隊也將享有後續專業輔導、新創培育基地空間優惠、外籍人士創業家簽證以及將協助商品化創新創意成果，鼓勵外籍生、新南向國家的學生在台灣創業工作。

為期一周的創業課程邀請許多來自業界的專家授課，課程內容涵蓋創業所需的設計思考、商業模型建立、市場分析及行銷策略、產品開發與雛型化以及募資簡報訓練，也邀請了台科大培育的創業團隊分享成功創業經驗，幫助學生瞭解產業界最新發展趨勢。

就讀印尼韋地雅曼達拉天主教大學的Evelyn Yang(揚慧麗)特地從印尼來台參加創業課程，揚慧麗表示，台灣的經濟發展經驗值得印尼學習，因此很開心有機會來台灣上創業課，除了希望學到市場分析及行銷策略、有效地與消費者溝通，更期待自己能在印尼創業創造工作機會。

參加創業營隊的台科大電子系印尼籍生阿里福(ARIEF)表示，畢業後打算留在台灣工作，雖然不一定會創業，但期待可以學到創業相關知識與能力，特別是關於設計思考、產品開發與雛型這兩部分，不管是對於創業或在電子領域的研究發展都會有幫助。

台科大設計系學生汪家緯表示，很希望未來有機會自行創業，但對市場分析與行銷策略較不熟悉，想在營隊中多學習這方面的知識，瞭解市場運作方式及市場接受什麼樣的產品。汪家緯說，營隊組員來自馬來西亞及越南，和不同文化背景的人討論往往會有不同的想法產生，也是另一種收穫。

(旺報 )