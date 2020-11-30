女星安妮穿上Marc Jacobs紅色洋裝，搭配淘氣表情，讓人感受自由奔放的活力（JOJPHOTO攝）

Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃，3500元。（Hair Rituel by Sisley提供）

Hair Rituel by Sisley豐盈澎澎髮噴霧150ml，2700元。（Hair Rituel by Sisley提供）

Hair Rituel by Sisley賦活重生修護精華油100ml，3000元。（Hair Rituel by Sisley提供）

多才多藝的伊林女星安妮，不只精通俄、英、中、日文，更擅長廚藝，今年她更選在耶誕時節推出單曲〈自由女神〉，斜槓當歌手，透過歌唱鼓勵更多女人勇敢做自己，為佳節更添祝福。

因應節慶，安妮也特別攜手Hair Rituel by Sisley拍攝中時美妝專題，演繹兩款耶誕派對髮妝，有別於螢幕上開朗、性感的安妮，這次收起性感，多了一份淘氣，讓人看到百變的她，透過豐盈澎澎髮噴霧展現蓬鬆而自然的捲度，比刻意的捲度更鬆、更愜意，這樣子的造型更貼近平常的安妮，帶有時尚的慵懶，可以說是不敗的派對妝容。

首度嘗試辮子編髮的安妮分享，沒想綁辮子也可以這麼時尚，透過專業髮型師的巧手，讓日常的辮子變得很不一樣，編髮後，再加上一圈黑色髮帶編織秀髮，讓辮子多了層次感，在瀏海的部分也特別以蓬鬆的樣子展現，自然中帶著俏皮，就是今年耶誕最搶眼的造型LOOK。

安妮大方分享她的私房護髮方式，她說，每天都會護髮，睡前會好好梳開頭髮，並搭配保健品養生，每週使用1次油類保養停留在頭髮上1個小時做護理。

除了喜歡Hair Rituel by Sisley打造的自然派對髮型，安妮大讚紅脣妝感真的是派對必備，率真的她笑著說，「耶誕節就是要有紅色的口紅，沒有紅色的口紅，那還算是耶誕節嗎？」 直率的她總是熱情回應對色彩或是造型的喜愛，在生活中也喜歡觀察、分享。

她發現很多人會因為社群酸民的回應感到受傷，或是對社群上的愛心符碼感到怦然心動，她認為，要把注意力拿回到自己身上，不要因為任何人受傷，這就是她創作〈自由女神〉的初衷，她在這次單曲中也有一起參與創作，這次拍攝耶誕派對專題，她更自豪的說，這個樣子就是她心中「自由女神的姿態」，美麗而不失自我。12月23日〈自由女神〉，將在KKBOX、Spotify、Apple Music各大數位平台上架。

(專題企劃吳娮翎、髮品Hair Rituel by Sisley、Sisley彩妝師Albert、髮型師flux collection John、攝影JOJ PHOTO、服裝Marc Jacobs、珠寶GEORG JENSEN ）