女星安妮穿上Marc Jacobs紅色洋裝，搭配淘氣表情，讓人感受自由奔放的活力（JOJPHOTO攝）
女星安妮穿上Marc Jacobs紅色洋裝，搭配淘氣表情，讓人感受自由奔放的活力（JOJPHOTO攝）
Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃，3500元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生奇蹟修護髮精萃，3500元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley豐盈澎澎髮噴霧150ml，2700元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley豐盈澎澎髮噴霧150ml，2700元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生修護精華油100ml，3000元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生修護精華油100ml，3000元。（Hair Rituel by Sisley提供）

多才多藝的伊林女星安妮，不只精通俄、英、中、日文，更擅長廚藝，今年她更選在耶誕時節推出單曲〈自由女神〉，斜槓當歌手，透過歌唱鼓勵更多女人勇敢做自己，為佳節更添祝福。

因應節慶，安妮也特別攜手Hair Rituel by Sisley拍攝中時美妝專題，演繹兩款耶誕派對髮妝，有別於螢幕上開朗、性感的安妮，這次收起性感，多了一份淘氣，讓人看到百變的她，透過豐盈澎澎髮噴霧展現蓬鬆而自然的捲度，比刻意的捲度更鬆、更愜意，這樣子的造型更貼近平常的安妮，帶有時尚的慵懶，可以說是不敗的派對妝容。

首度嘗試辮子編髮的安妮分享，沒想綁辮子也可以這麼時尚，透過專業髮型師的巧手，讓日常的辮子變得很不一樣，編髮後，再加上一圈黑色髮帶編織秀髮，讓辮子多了層次感，在瀏海的部分也特別以蓬鬆的樣子展現，自然中帶著俏皮，就是今年耶誕最搶眼的造型LOOK。

安妮大方分享她的私房護髮方式，她說，每天都會護髮，睡前會好好梳開頭髮，並搭配保健品養生，每週使用1次油類保養停留在頭髮上1個小時做護理。

除了喜歡Hair Rituel by Sisley打造的自然派對髮型，安妮大讚紅脣妝感真的是派對必備，率真的她笑著說，「耶誕節就是要有紅色的口紅，沒有紅色的口紅，那還算是耶誕節嗎？」 直率的她總是熱情回應對色彩或是造型的喜愛，在生活中也喜歡觀察、分享。

她發現很多人會因為社群酸民的回應感到受傷，或是對社群上的愛心符碼感到怦然心動，她認為，要把注意力拿回到自己身上，不要因為任何人受傷，這就是她創作〈自由女神〉的初衷，她在這次單曲中也有一起參與創作，這次拍攝耶誕派對專題，她更自豪的說，這個樣子就是她心中「自由女神的姿態」，美麗而不失自我。12月23日〈自由女神〉，將在KKBOX、Spotify、Apple Music各大數位平台上架。

(專題企劃吳娮翎、髮品Hair Rituel by Sisley、Sisley彩妝師Albert、髮型師flux collection John、攝影JOJ PHOTO、服裝Marc Jacobs、珠寶GEORG JENSEN ）

#女神 #派對 #耶誕 #辮子 #自由女神