劉詩詩是大陸演藝圈內有名的氣質女星，以代表作《仙劍奇俠傳三》、《步步驚心》等劇晉升古裝女神，與吳奇隆婚後育有一子「步步」，一家三口生活溫馨甜蜜。而產後的劉詩詩依然維持少女體態，她近日出席公開活動，再次穿上長禮服展現纖細身材。

劉詩詩作為 OMEGA 名人大使，她身著一襲Jenny Packham 2021春夏婚紗系列的星鑽長裙現身，這套白色直肩長裙優雅大方，以合身剪裁襯托出她婀娜多姿的曲線，舉手投足都散發優雅氣韻。

劉詩詩近日曝光的活動照中，她綁了一頭自然的仙氣公主頭，整個人自帶高貴典雅的氣質，搭配上個性錶款當裝飾更顯溫柔及貴氣，一系列美照一釋出立刻驚艷眾人。

劉詩詩身著一襲Jenny Packham 2021春夏婚紗系列的星鑽長裙現身公開活動。（圖／摘自微博@诗诗的小板报 ）

劉詩詩姣好的體態也令人稱羨，舉手投足都散發女人的精緻感，堪稱女性的時尚典範，一系列美照也讓粉絲們看了目不暇給，紛紛大讚：「詩詩又美出了新高度」、「絕美小公主」、「氣質非凡」、「潔白如玉的肌膚」、「生圖太能打了」等。

劉詩詩綁了一頭自然的仙氣公主頭，整個人自帶高貴典雅的氣質，搭配上個性的錶款當裝飾更顯溫柔及貴氣，一系列美照一釋出立刻驚艷眾人。（圖／摘自微博@娱乐有饭）