真力時（ZENITH）今年在「LVMH鐘表」主打CHRONOMASTER Sport
腕表，不僅融入最時尚的表盤設計，且搭載進化版El Primero機芯，內外皆美。另採用漸層金色表盤的A385，整支腕表都是軍綠色的DEFY 21 URBAN JUNGLE都市叢林表，以鮮明色彩讓經典腕表顯得更加時尚。
今年ZENITH主打CHRONOMASTER Sport腕表，討喜的三色表盤設計辨識度很高，尤其搭載進化版El Primero 3600機芯，振頻高達5赫茲，並可顯得1/10秒的精準計時時間，內外同步升級，話題十足，為此ZENITH還特地邀請美式足球明星Aaron Rodgers代言，對這款主力腕表CHRONOMASTER Sport寄予厚望。
另一款CHRONOMASTER REVIVAL A385復刻版腕表，則以復刻自1969年的El Primero A385腕表，當時A385就採用漸層表盤，且是史上第一款搭載高振頻自動計時機芯的腕表，今年復刻版延續漸層表盤的元素，採用溫暖的漸層金色調，更添奢華。
綠色腕表蔚為主流，ZENITH一款DEFY 21 URBAN JUNGLE都市叢林表，從軍綠色陶瓷表殼、主機板到帆布表帶，整支表都是軍綠色，既陽剛又帥氣。另有一款PILOT TYPE 20 SILVER CHRONOGRAPH計時腕表，是ZENITH第一款以純銀打造的飛行表，充滿復古風情。
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