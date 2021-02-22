日本快時尚品牌GU，宣布將與日本代表性的時尚品牌「MIHARAYASUHIRO」首次合作，推
出聯名系列，3月5日起在GU全台實體店鋪及網路商店正式販售。
由日本設計師三原康裕（Yasuhiro Mihara）於1996年創立的品牌「MIHARAYASUHIRO」，MIHARAYASUHIRO一直以來發表既有創意，又不受限於框架的服飾。此次聯名系列以「Good Inspiration」為概念，三原康裕希望能透過創意，為世界帶來正向的力量。他表示：「在2020年夏天創作此次聯名系列時，全球正處於黑暗時期，令我想起自己在20多歲，仍是藝術系學生的時期。在那段日子裡，我下定決心將夢想投注在天賦上，並藉由對於創作的狂熱來克服焦慮。」
GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列，共有29款男裝及配件，包含主廚褲、主廚外套、機能性的登山連帽外套，及MIHARAYASUHIRO最具代表性的運動鞋；此外，數款單品也是以永續材質製作而成。
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