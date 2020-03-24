Fearful millionaire creates farm where 1000 people could live(影片源自Youtube)

新冠肺炎(COVID-19)全球疫情升溫，一名英國富豪準備搬進他在諾福克(Norfolk)買下的農場，面積大約1500英畝，他將裡頭打造成可以自給自足的地方，認為待在農場可以撐過肺炎隔離期，而當初會買下這座農場，是因為擔心氣候變化、政治動亂、饑荒會對英國未來社會造成威脅。

今年66歲的彼得(Peter Dawe)，是一名科技富翁，1995年以1.5億英鎊(約台幣53億)，出售英國首家商業互聯網服務提供商，去年創建了名為「生存與繁榮」的農場，可容納約100人，裡面有果園、麵粉廠、飼養牲畜、太陽能電池板以及基礎生活設施。

根據外媒報導，彼得知道自己是肺炎感染高風險者，因此數月前就開始準備搬進農場，躲避這場全球疫情，農場在無外界干擾下完全可以運轉，雖然比不上科技世界般舒適，但對彼得來說已經足夠，因為他不想居住在擁擠城市，反而喜歡住在能夠安靜生活、悠閒工作的地方。

彼得亦擔心疫情會影響經濟，他認為「疫情大流行將造成的危機，不是因為疾病，而是經濟影響」，此外他已經選擇10個家庭一起入住農場，未來打算發展成社區，目前農場裡有5棟房屋、2棟需要修繕，另外3棟獲得房屋規劃許可。