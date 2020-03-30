《人家有傘，我有美國》地理課本沒寫的「大」美國(影片來源/youtube/時報出版ReadingTimes)

許多人都有美國夢，但在美國生活，真的有比較快活嗎？作者Michelle Lin居住於波特蘭，畢業於史丹佛大學管理科學碩士、交通大學機械工程系。從小就希望能多方遊歷、威震四方，如今真的過著周遊美國各大城市的生活，為了順利生活下來，收拾起來自新竹的羞澀，模仿美國人一副走到哪都過得很好的模樣，建築起美國式的生存力。即便生存無虞，異國生活久了，心底仍舊希望能有一份「長久屬於某個地方」的歸屬感，在《人家有傘 我有美國》紀錄她所觀察到的美國。

【精彩書摘】

●胖胖的養成

缺乏適當運動也是肥胖症蔓延的主因之一。美國幅員廣大，基本上沒有靠雙腿走得到的地方，想去哪裡都得開車。於是乎，沙發馬鈴薯們從沙發啟程，走到車上，身體保持不動地開車抵達目的地，事情辦完之後再度開車回家，直線回歸沙發。長此以往，小馬鈴薯長成大馬鈴薯，只胖不瘦，指胖胖豬為瘦皮猴，嗚呼哀哉。

難怪《慾望城市》的凱莉瘦成那樣，她住紐約，又愛漂亮，又不得不穿高跟鞋在地鐵站走來走去，這可比上健身房猛烈多了，絕對能瘦身。凱莉最喜歡的運動是逛街shopping，但沙發馬鈴薯們最喜歡的活動是電視賞析，便宜無負擔，比起昂貴的健身房、各種需要場地和教練的休閒，在家坐著看電視、滑手機，才是最經濟實惠的嗜好。

對於生活不那麼有餘裕的人來說，吃飯錢都不見得夠用，待在家是個合情合理的選擇，而這個事實也充分助長了肥胖的蔓延，造成當今美國人對於健康問題的漠視，短期內還看不到改善的希望。

另一個阻止美國人變瘦的原因，在我這異鄉人看來，是文化。美國文化是稱讚文化，是互相拍背說好話的文化，是「大家一起坐下來，想想我們今天做了哪些好事情，我們怎麼會棒成這樣」的好棒棒文化。

這樣的氛圍中，任何形式的批評都是不厚道的行為，美國人無法接受。即便肥胖已是上帝也知道的事實，當你說出來，你就是壞人，就是所謂「body shaming」，藉批評身形來汙辱對方，因此閉口不言是常態，默默增重成了頭也不回的社會現實。美國人真的真的不想聽人說他們胖，因為「我們只是典型美國身材的美國女生，何錯之有？」

●沒有認知，何來改善，變身超模，此生無望。

日前有個減重瘦身節目叫做「Revenge Body」(腹仇者聯盟)，主要訴求是藉嶄新的魔鬼身材向前男友復仇，讓對方後悔分手。節目尚未開播就引來極大爭議，老美普遍認為以「取悅他人」為減重目的是不健康的心態，胖又怎麼了，難道胖就理所當然該被分手嗎？此節目暗中植入的想法嚴重違反美式精神，遭遇嚴正抵制。

以上觀點我雖也同意，身材完全不該是建築感情關係與否的條件，另一半變胖變瘦我都會生死相許、不離不棄。但話又說回來，既不為取悅他人而減肥，也不因遭受批評而減肥，自身的健康自覺又低落，請問到底要幾時才開始減肥呢？在肥胖天平另一端的美國，是極致養生、拚命講究、穠纖合度的瘦子國度，由好萊塢明星領銜主演。

這個國度裡的人熱愛運動，關注身體，非常在乎吃進嘴裡食物的品質。許多高檔有機超市因應此一長命百歲族群而興起，其中最具代表性的非「WholeFoods」，全食物精品超市莫屬。Whole Foods平時是明星獵場，在此可捕獲大量野生名人，對於靠身體和外貌吃飯的演藝明星和運動員來說，Whole Foods 販售的各種新鮮、有機、無添加食品具有高度吸引力，標榜的各種新式理念也非常符合現代潮流，包括鼓勵當地農產、減少食物里程；店內販售的產品必須友善環境；肉品、雞蛋必須人道飼養；進口咖啡豆必須符合公平交易原則，將應得的利益歸還給咖啡農戶等。

說實在，沒人真懂「公平交易」具體是哪門子原則，農人「應得的利益」到底又有多少，但大家都明白字裡行間訴說的，其實是滴水不露的上流感。不過，這類精品超市有一項專業確實造福眾人。美國因為多元種族的緣故，高度食物過敏者眾，精品超市內細膩精緻的食品採購和分類，照顧了這些有特殊食物需求的人，讓他們很容易買到乳糖不耐者食品、麩質過敏者食品，如米製麵包、米製麵條，不含奶、蛋、小麥的超特殊蛋糕等，輕鬆維持身體健康。

在食品法規嚴密、食品安全有保障的美國，吃得健康並非難事。站在胖胖老美和維密超模之間的，是能吃就是福的過時飲食習慣、能坐就不站的懶骨頭特性、永不低頭看肥肚肚的自尊心，以及足夠購買健康食物的金錢。而且無論是其中哪一項，即便回頭立馬是岸，以目前的態勢來看，恐怕還是很難做到。

老美似乎也意識到了這一點，他們的因應之道是「集體自動降級」，一邊喝可樂，一邊把L號衣服標示成M號、M號標示成S號。簡單，易辦，大家開心，心理超級健全，十足美國風範，至於減肥瘦身，先等我吃完這份漢堡再說。

(本文摘自《人家有傘 我有美國》/時報出版 提供)