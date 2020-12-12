聽到籃網明星後衛厄文嘲諷媒體是「無足輕重的人」，騎士前鋒洛夫不禁痛批這名不太懂事的昔日隊友，「把任何人稱作無足輕重的人，絕對是不尊重人的表現，當然我不是一個想要製造矛盾的人。」他跟厄文之間的昔日「暗黑」往事也被挖了出來。

洛夫表示，每個人都有各自的角色，媒體只是想要做好自己的工作，他對於媒體的工作充滿感激，尤其是在美國當前新冠疫情仍然相當嚴重的情況下，媒體還能做好採訪工作相當不容易，可惜曾跟他一起奪下2016年總冠軍的厄文並不這麼想。

不過媒體也挖出洛夫過往跟厄文之間的不和歷史，在2016年11月一場騎士對上拓荒者例行賽，洛夫首節就靠詹姆斯瘋狂餵球，三分球投10中8，看來很有機會打破克雷湯普生紀錄，沒想到厄文偏不傳球給他，只想自己單打，也讓洛夫無緣打破紀錄。

媒體當然也沒放過厄文，知名記者阿米克就批評，「我能理解厄文為何不想跟媒體說話，因為我也不想，但這是我們的工作，我們都要做不想做的事，因為拿了錢就要辦事。」《The Athletic》記者哈普更嘲諷，「身為球員工會副主席，厄文該知道罰款都用在慈善用途。」

(中時 )