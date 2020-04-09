這次的疫情大流行，究竟有沒有結束的那一刻？何謂結束？是指不用再隨時戴著口罩，還是可以隨時出遊、擁抱呢？
但這場戰役最後仍然會結束，人類宣布勝利的時候，社會型態會變成甚麼樣子？
藉由這次的疫情可以觀察到：在集權管制下的國家似乎能更有效的控制疫情散播，儘管政府是用極端的方式讓人民遵守規範。保守主義、管制壓迫的日子會主導世界嗎？
許多人還是抱持著樂觀的態度，認為疫情也許會讓人們害怕交流，但全世界早已是一個共同體，是不可能輕易拋棄彼此的連結；疫情只會讓人們想出更好的應對政策，或許是搭飛機時多了某種證件或證明。
從爆發至今短短4個多月，我們對這個病毒的了解非常有限，未來的一切發展誰也說不準，唯一能確定的是，將來人類的社會一定和現在有天翻地覆的改變，健康將是目前最重要的事情，等待疫苗的同時，也別忘了遵守防疫措施。
文章來源：好好聽FM臉書粉絲專頁
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