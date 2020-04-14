新冠病毒可能有氣溶膠傳染的傳播？（影片取自YouTube/好好聽FM_疫情最前線 有疫更有情 好好聽FM陪伴您 _健康養生）

2020年4月初，內布拉斯加大學醫學中心（Nebraska Medical Center）的一項最新研究指出，新冠肺炎病毒可能通過氣溶膠（Aerosol）傳播。甚至距離患者1.8公尺遠的空氣收集器也能檢測到病毒，這使人們擔心當前設定的1到1.5公尺社交距離是否足以預防疾病的傳播。

根據《科學》期刊報導，新冠肺炎也可能通過更小的顆粒，也就是氣溶膠傳播，由於氣溶膠會飄出比飛沫更遠的距離，這表示美國在人潮不擁擠的公共場所完全不戴口罩的行為可能需要修改，我們台灣人在任何公共場所戴上口罩，早已經成為了好習慣，跟美國人完全不同。

香港大學在病人的呼吸道飛沫和氣溶膠裡面測到了鼻病毒，流感病毒和冠狀病毒（但不包括新冠肺炎病毒），並且發現戴上口罩的患者，在這兩種傳播方式中，病毒的傳播量，全部都會減少。

儘管新冠病毒氣溶膠傳播仍須更多的證明，但公共政策似乎已在改變。洛杉磯市長埃里克·加塞蒂（Eric Garcetti）在推特上說，居民應該戴上由頭巾，圍巾或任何其他布料製成的面罩，《科學》雜誌報導說，CDC也會建議美國所有人在公共場合都要戴上口罩。顯然以前不戴口罩的美國人，也開始努力防疫了。

作者：潘懷宗（陽明大學教授/台北市議員）