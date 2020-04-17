新冠肺炎疫情全球肆虐，各國防疫繃緊神經，相較於歐美國家疫病失控，大陸疫情則已逐漸趨緩。不過日前就有網友透露，不少大陸網友紛紛收到「國家級推播簡訊」，內容曝光後不少台灣人直覺認為事情不單純。

原PO昨（16日）在PTT「八卦板」以「震驚！中共正在募兵！」為題，PO文透露目前在大陸工作，身邊不少大陸朋友陸續收到募兵簡訊，「就連我這個台灣人的手機號也收到了…」只見簡訊內容寫道「只爭朝夕徵兵季，不負韶華報國時。2020年徵兵工作已啟動，歡迎廣大適齡青年登錄全國徵兵網報名應徵。微信關注公眾號『江蘇徵兵』獲取更多資訊。【省徵兵辦】」

原PO表示，他收到簡訊後接著又上網搜尋大陸各省徵兵狀況，發現確有此事，讓他不禁直呼「今年大陸徵兵兩次是為什麼啊？嗚嗚嗚我好害怕喔…有八卦嗎！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「降低失業率啊」、「內部維穩啊」、「募兵就是救失業最快的手段」、「武漢肺炎的疫情大概已經對解放軍力出現影響」、「消除失業率和補充肺炎損耗的，現在徵兵的確是好方法」、「我覺得維穩用機率比攻打台灣高，失業潮＋糧荒＋瘟疫」。

不過也有人見怪不怪，直言「例行公事吧！就跟台灣常常看到募兵廣告一樣」、「適逢他們的415愛國日…例行徵兵而已」、「小弟在大陸讀書目前回台避難，自己經驗是一年會收到3－4次徵兵簡訊，學校每個學期會徵兩次」、「台灣每天都馬在徵兵」、「解放軍每年都有徵兵啊，有啥好意外的」。