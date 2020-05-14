大陸三鹿集團在2008年爆發「毒奶粉事件」，有許多飲用過的嬰孩被診斷出腎結石，經過檢驗發現裡面添加了化工原料三聚氰胺和三聚氰酸，截自2008年9月21日為止累計有將近3到4萬名受害者。沒想到這件事情竟然又再度重演，湖南近日出現多名頭骨畸形的兒童，追查後發現他們都飲用了同款奶粉，目前已經成立專人調查。

大陸湖南有許多嬰兒喝了店家推薦的奶粉後變成「大頭娃娃」。(影片來源/YouTube/村姑/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，湖南郴州永興縣有多名嬰兒經過嬰兒用品店的推薦，飲用的一款名為「倍氨敏」的「特醫奶粉」固體飲料。但家長卻發現，飲用過的兒童頻頻出現濕疹、體重下降、頭骨畸形等症狀，送醫診斷後確診為「佝僂病」。循線追查到「倍氨敏」奶粉，並發現這款「奶粉」是其實是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉功效。

消息曝光之後引起許多家長的關注！紛紛跳出來表示希望政府高度重視這起事件。其實這也不是郴州市第一次發生「大頭娃娃」假奶粉事件，據稱，過去郴州兒童醫院的醫師曾向患兒大力推銷「舒兒呔」奶粉，說是能治療對牛奶過敏的體質。不但造成許多嬰兒營養不良，還有部分患兒身高、智力、行動能力明顯落後普通兒童，甚至還存在不同程度的臟器損傷。而目前「倍氨敏」奶粉已經由當地的市場監管局開始調查，政府也安排受害兒童到醫院健檢，市消費者權益保護委員也介入調解，安排當事人獲得賠償。