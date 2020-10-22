愛盲特別呼籲，社會各界善心人士，越是艱難的時刻越要凝聚善的力量，互相扶持才能走得更遠，期盼大家用行動支持愛盲。（愛盲基金會提供／林良齊台北傳真）

視障媽媽林佳臻，在視障、單親、低收入戶等窘迫條件下，15年來，不但一手撐起整個家、帶大四個孩子，還透過愛盲提供的服務、課程及輔具，可以獨自出門工作、打理家務、料理三餐，甚至實現自己的志趣，考取多項證照。

在台灣領有視障手冊的近6萬人中，約有87％的人屬中途失明，林佳臻也是如此。15年前，她因生產過程併發妊娠毒血症，造成視神經萎縮，因而領有身障證明第二類重度，雙眼視力值0.3，視野中間有黑影擋住。當時，她身無分文，甚至連辦理低收證明所需的工本費都湊不足。

為了照顧甫出生的一對龍鳳胎及另兩名幼女，林佳臻用米湯混奶粉以節省開銷，並積極爭取成為公園清潔代賑工，希望能穩定收入來源。但因為視力不佳，她常常跌得滿身傷，而且總是掃不乾淨，曾氣餒到想要摔掉掃把，但為了孩子她咬牙忍下，一支掃把，她就拿了12年，終於熬到龍鳳胎兒女今年升高一，放學後會主動到公園幫媽媽一起打掃。

「眼盲並不可怕，心盲才是最可悲」，林佳臻表示，只要自己走出來，尋求可能的幫助，這也不可恥，來到愛盲，學會使用白手杖，出門不再容易跌倒；還有可以放大500倍的放大鏡和擴視機，讓我可以讀書、考上證照。

愛盲基金會執行長劉怡君表示，由衷佩服這些視障媽媽們的勇氣和毅力，在愛盲服務20幾個年頭，見到許多視障女性個案案主，從少女變少婦，人生不同階段所需要面臨的問題也不盡相同，但只要你們願意走出來，愛盲就能接住你。

受到新冠肺炎疫情重創，愛盲基金會募款陡降近三成，但視障服務的腳步卻不能一日稍停。愛盲特別呼籲，社會各界善心人士，越是艱難的時刻越要凝聚善的力量，互相扶持才能走得更遠，期盼大家用行動支持愛盲，一起成為全台灣逾六萬名視障者、逾百萬名低視能者的後援，幫助他們，同時也幫助他們背後一整個家。

(中時 )