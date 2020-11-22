新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」，活動邁入第9年，現場規畫有擲神筊大賽、闖關、DIY手作等活動，吸引逾千人到場參加，其中還有不少親子同行，中和警分局在場設攤出動可愛警察大頭娃娃宣導，提升民眾預防犯罪觀念。

中和警分局表示，現場以可愛警察大頭娃娃吸引人潮，造成民眾搶拍，另為提升民眾「知毒」、「識毒」「拒毒」之意識，以仿真毒品展示盒介紹時下年輕人易吸食及施用之新興毒品。

新北市中和警分局在場設攤出動可愛警察大頭娃娃宣導，提升民眾預防犯罪觀念。（中和警分局提供）

新北市中和警分局在場設攤出動可愛警察大頭娃娃宣導，提升民眾預防犯罪觀念。（中和警分局提供）

新北市中和警分局在場設攤出動可愛警察大頭娃娃宣導，提升民眾預防犯罪觀念。（中和警分局提供）

並於活動現場發送宣導單，以加深民眾預防犯罪之觀念；另攤位上亦提供桌遊–反毒大富翁，與民眾同樂，藉由警民共同參與達到寓教娛樂提升民眾反毒意識，在福德正神護佑下，祈求平安、健康，共同創造美好生活。

中和區長賴俊達說，土地公文化祭自2012年舉辦以來，今年邁入第9年，充分展現市府及區公所重視在地福德文化傳承與推動；中和區宗教團體也配合防疫作為受國內外媒體注目，德國之聲、日本NHK等外媒都到中和深入報導，可謂基層防疫標竿。

值得一提，今年活動提供精美紀念品，包含土地公帆布束口後背包、旅行收納包、神筊小領巾、小神衣吊飾、土地公福餅及貼有土地公貼紙的時尚後背包等超過1000份土地公文創好禮，不僅能闖關抽好禮還可以和土地公一起歡度愉快周末。

(中時 )