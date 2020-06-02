陪伴讀者數十年的誠品敦南店及士林店於5月31日同日歇業，未來將由誠品信義店接棒24小時營業。事實上，加上之前吹響熄燈號的台南安平店、台東店，以及同於5月歇業的高醫店和6月收攤的實踐店，誠品在上半年度就已收起6間門市。就有網友吐槽「誠品不就是被這些顧客搞死的嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出誠品營收來源的背後秘辛。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，敦南誠品熄燈日當天有不少人上門看書，讓他不禁吐槽「不就是你們這群看書不買書讓他撐不住的嗎？你們在那裝什麼悲傷啊？我快笑死！有沒有八卦啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你知道的太多了」、「別吵啦！人家忙打卡」、「跟風有夠可悲」、「誠品要是有今天如此多人買書，股價就不會崩跌5年了」、「現在賣實體書不如改建成其他的發大財」；但也有人反駁「你怎麼知道他們沒有買書？」、「網路時代買書的人少，倒店必然，又不只誠品」、「敦南誠品是因為要改建才收，不是因為經營不善，搞清楚好嗎」。

不過也有內行人曝光誠品背後的營收秘辛「誠品主要不是靠賣書賺錢的」、「誠品的書店都是虧損，沒關的都是在百貨商場內的點，書店是用來吸引客人上門」、「誠品是靠二房東賺錢的，有人流就有錢流…」、「誠品是靠文創在賺錢的」、「誠品跟麥當勞一樣，重點是附近的房地產，不是產品本身」、「同意，真正消費族群都是去買精品的，看書的根本不消費」。