端午節4天連假開始，不少悶壞的民眾，紛紛開車至外地遊玩，但也造成國道塞車塞爆的景象。日前一名網友提到，國5昨(25)日狂塞36小時，質疑「到底宜蘭為什麼要高乘載管制？」，認為此為國5塞車的主因，沒想到引發網友看法兩極，還有人分享其他順暢的開車路線。

一名網友在《爆怨公社》提到，端午連假國5塞車塞爆，主因就是宜蘭高乘載管制，檢查人數將國5封城單線道，「常常都是過了檢查口後就順了，然後收假時也是一樣，宜蘭交流道下封了一堆路」，認為假若取消管制，就能分散車輛時間，不會導致人數不足的車輛，全部擠在7點或下午3點前才上去。

不少人則表示，其實平常就很塞，高乘載管制並非塞車主因，而是連假出遊人數太多，假若未管制恐更塞，「平常週休就塞了，更何況是解封後的連假，可以改走替代道路，北宜或是濱海」、「我每天往返宜蘭台北上班，最近下班回家天天塞，只有每天走這條路的人最能感受」、「連假加上疫情解封，想也知道超級大塞車，到底誰給你的勇氣去挑戰這塞車潮？」。

還有老司機分享其他路線，「現在假日去宜蘭，我都是開濱海公路，到達時間已經是差不多2個多小時了，北宜公路都是山路彎路時間可以短一些，但是重機多所以不建議。開在濱海公路上，沿途可以看海景看風景，肚子餓隨時有店家可以吃，想上廁所隨時有加油站，所以開車濱海公路是很輕鬆自在，當然如果在意油錢的人，就不適合這個濱海或是北宜路線」、「是我的話，我會選擇走106縣道接台2丙到貢寮，宜蘭也就不遠了，還比走台2線濱海快又安全，直通是三條，濱海，北宜，北橫，還有小線道繞過去」。