狗是人類最好、最忠實的朋友，有時候甚至還會救人性命！37年前一對父子帶著一隻狼犬出門散步，突然遇到車禍，狼犬為了救人，奮不顧身將小朋友推倒，結果自己不幸被撞死。飼主為了紀念牠的英勇行徑，特地買地立碑。但最近當地將遷葬4大公墓，這段故事恐將隨塵土一併消失，令知情人士十分憂心。

粉絲專頁「溪湖小子 Xihu Boys」日前分享一段37年前發生在彰化溪湖鎮「救主名犬墓」的故事，在西元1983年，當地愛狗人士楊健全從西德購買了一隻純種狼犬，並取名為強尼，帶回國10天後楊健全將強尼借給一名好友，好友便帶著強尼和孩子一起出門散步，沒想到路上竟遇到一輛卡車朝他們衝來，機警的強尼立刻跳起推倒小朋友，自己卻不幸被撞倒在地，送醫後宣告不治。

事後飼主楊健全為了紀念強尼的犧牲，特地在溪湖公墓買地立碑，除了在碑上寫下這段感人的故事，還可以看到強尼炯炯有神的英姿，在70年代這種替愛犬立墓的行為可以說是十分難得。但最近溪湖鎮將遷葬4大公墓，讓「溪湖小子 Xihu Boys」擔心強尼這段原本就鮮為人知的故事和「救主名犬墓」恐有消失的危機。

故事曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「毛孩真的是全世界最無私奉獻的天使....這種事蹟不應該被消失遺忘！」、「是否可以把忠犬墓碑留下如在公園或哪地方做紀念??」、「你們很棒,謝謝你們分享且讓大家知道這個故事」、「是不是這個碑可以保留呢」。