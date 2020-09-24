開玩笑也是需要察言觀色的，有時候過頭了，恐怕會造成無法挽回的悲劇。日前一對情侶在講電話時，男友突然痛苦呻吟，並透露自己其實得了肺癌，只剩下3個月的壽命，最後聲音越來越虛弱，還突然沒有聲音，讓女友十分緊張，趕緊打電話請救護車過去救人，沒想到結果卻讓她超傻眼。

一名女網友在論壇Dcard上面發文，表示和32歲的男友剛交往一個月，每天睡前都會通電話聊天，日前男友講到一半卻突然痛苦呻吟，在她的追問之下才透露自己其實已經肺癌末期，只剩下3個月的壽命，還哭著向她道歉「對不起，我明明知道沒辦法陪妳那麼久，還是跟妳告白了，妳這樣還願意愛我嗎？」

原PO聽完著急地哭了，也表示會陪男友去醫院，如果病情真的回天乏術也會陪著他走完最後一程。男友聽了虛弱的說道「謝謝你還願意愛我」就突然沒有聲音，手機也掉在地上。原PO因為擔心男友的身體狀況，雖然當時凌晨1、2點還是硬著頭皮打電話到男友家裡，但是男友媽媽敲房門沒有回應，認為男友應該只是睡著而已，也沒有太在意。

但原PO越想越擔心，決定打119過去救人，沒想到等到救護人員和男友媽打開房門後，竟然看到男友躺在床上呼呼大睡，讓原PO氣到不行，認為男友的玩笑太過火還不知悔改，決定提出分手。男友則回嗆「我媽昨天還幫妳付救護車的錢1600元欸！那妳還給我們啊！自己在那邊小題大作還怪人」最後儘管男友鄭重向原PO道歉，她卻堅決分手，將1600元還給男友媽之後就和對方斷絕聯繫。