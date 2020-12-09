11月27日1條熱搜在當天霸屏：#黃子韜悼念去世粉絲#，大陸富二代男星黃子韜發了微博感謝並悼念一個女孩「謝謝你，一路走好……」。重慶女插畫家「代代」被相戀2月的男友利用PUA手法折磨到崩潰，最後於11月27日在自己剛剛裝修好的新房子上吊自殺。

「代代」是圈內小有名氣的實力畫手，她年輕、美貌、才華橫溢，是重慶市的速寫狀元，微博上經常曬出自己的作品。她是黃子韜的粉絲，畫作極具個人風格，美到黃子韜也被驚豔到，想要高薪邀請代代去北京，聘請她給自己做漫畫連載，但代代最終還是拒絕了。

事件的矛頭指向了她的男友，一名紋身師，微博名＠強老屍。網友也扒出了這位神祕PUA男友的身分職業以及微博帳號，發現對方在微博上的一些言論就很陰鬱和負能量。

10月初兩人認識不久，男方未經女方同意就強行公開關係；半個月沒到，10月中他們就發生了激烈的爭吵。男方爆粗罵「傻逼、滾吧」等話，侮辱她，更粗暴地刪除好友。

11月初，男方求復合，而她心軟答應了。隨後兩人的感情急劇升溫，男方的佔有欲開始變得越來越強，甚至干涉她每天去哪里，和誰見面，不允許她出家門。不准喝酒抽菸，下班必須回家，不准單獨一個人出去。和異性吃飯，接異性電話，更是遭到強烈反對。只要她不聽話，男方就會用粗鄙的髒話來訓斥她；而等她聽話後，就會開始甜言蜜語。

代代變得誠惶誠恐，提心吊膽的跟著男的情緒過每一天，情緒開始失控，最終選擇結束自己的生命。她在微博上留下的最後一幅畫作，是一個女孩被槍指著額頭，眼中滿是淚水。卻沒想到，這是在畫自己。

隨著網友的深挖，男的黑料越來越多被曝光。原來，看起來深情無比的溫暖好男人，背後竟是腳踏N船的渣男。

為什麼女孩們都會如此輕易地被PUA？這些被PUA的女孩們都存在的一定特質：她們都聽話乖巧，並且不懂得拒絕。

讓媒體及大眾注意到PUA的，是北京大學法學院一名大三女生包麗（化名），去年10月，她因為遭男友嫌棄「不是處女」並長期羞辱折磨，在北京某賓館服藥自殺，在送到醫院搶救之後被宣布腦死，始終沒有恢復自主呼吸，在今年4月11日去世。

包麗被男友牟林翰以「不是處女」為理由各種羞辱控制，包括逼迫拍裸照、扇自己耳光、在身上紋身「我是牟林翰的狗」，甚至被逼墮胎、去做絕育手術，最後被逼「分手了就去死」，經過枕邊人這一系列人格、肉體的摧毀後，導致這位本來前途無限的北大女學霸的自尊心被踐踏摧毀，進而人格坍塌，自殺導致腦死。

其實，從包麗男友對其進行的折磨可看出PUA套路：利用女性想要被認可的心態，通過打壓其價值來實現包括金錢和精神上的控制，讓女性傷害自己身體，摧毀個人意識，直到對自己言聽計從。比如包麗朋友所述牟某不止一次對包麗說：「你說你愛我，那就證明給我看」、「你說你知道錯了，那你證明給我看」等類似的表述，讓女孩深陷自證陷阱，不能自拔。

專家指出，要抵禦這類型的洗腦，一定要警惕那些讓你斷絕外界社交聯繫，邀請你進入相愛相殺「二人世界」的人。同時保持自己社交通道的開放，避免自己的生活和思想封閉。要相信自己、堅持自己、捍衛自己，別溫柔地被規訓，別被動地接受命運。

時刻記得，不管是戀愛，還是婚姻，任何一份健康關係都是建立在尊重平等的基礎上。感情和付出是相互的，不尊重你的人，也不配得到你的尊重和愛。

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(中時新聞網)