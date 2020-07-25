英國一名50歲大叔威爾森（Rob Wilson）熱衷游泳，沒想到日前晨泳時，竟遇到一隻發情海豹，當下他也不以為意，開心的和海豹享受晨泳的愜意時光。不料當他想游回岸上時，卻被海豹硬爬上後背「偷襲」，神奇體驗讓他哭笑不得。

根據英國《太陽報》報導，威爾森日前在晨泳時，巧遇了一隻發情海豹試圖靠近他，想和他親近，後來當他打算游回岸上時，這隻名叫薩米（Sammy）的海豹竟然伺機爬到他的後背，並將兩隻前爪搭在他的肩膀上，讓他十分錯愕。威爾森表示，這季節的海豹，就像一隻發情的狗，「我不得不將雙手插進沙子裡，使力拉出自己的雙腳…」但他也坦言，跟野生動物有這樣的親密接觸，讓他覺得是個神奇的經歷。

據悉，這隻叫做薩米的海豹，經常出現在多塞特郡韋茅斯（Wymouth），與多位男性游泳者互動良好，但沒有人像威爾森這樣被發情海豹給「硬上了」。對此，海岸警衛隊馬克·法格（Mark Fagg）表示，「我不清楚海豹的交配儀式，也不想了解，但是游泳者應與海豹保持安全距離。」