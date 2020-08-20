台北居大不易！在房價高漲的現代，許多年輕人如果沒有父母金援，就算辛苦工作一輩子也買不起一棟房。就有網友透露，近日逛了台北幾個新建案和二手老房，沒想到越看越氣餒，不禁悲嘆「台北房子真的有人要嗎？說真的，房價有點變態…」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（20日）在網路論壇《mobile01》發文透露，逛了幾個台北的新建案和二手老屋，發現房價貴得離譜，2～3房動輒數千萬起跳，就算是50年的老屋，平均1房也要500萬，「整條路上都是破房，可說是老街了，又擠又破又醜又舊，地震來都不知道撐不撐得住，再來就要變古蹟了！」

原PO接著說，台北上班族普遍認為貸款30年以上壓力還是很大，即便是有能力貸下去的也都30歲以上了，換算下來至少要繳到60歲，就連同事也說「看房子當場就要砍個200萬以上，大殺特殺才行，因為台北房子根本大多數是笑話，不值得」。

貼文一出，引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「因為台北的房子叫做賺錢的商品，而不是住的必需品，就不知道誰是最後一隻倒楣的老鼠了」、「我知道樓主只是感嘆，可是感嘆歸感嘆，事實往往會比較殘酷一點」、「現實就是和你想的不一樣」、「認同！危＋老＋醜＋貴，像極了終身為奴的概念」。