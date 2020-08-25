昨（24）日晚間，台中烏日區一處空地突然無端颳起好幾條詭異的龍捲風，有民眾靠近查看，才發現這幾條長入天際的龍捲風竟是由上萬隻蚊子所組成，壯觀的場面讓人震撼。

台中草地上突然出現數條龍捲風，其實是搖蚊正在交配。(影片來源/FB/旺偉休閒航空俱樂部/太亞航空協會/如遭刪除請見諒)

「旺偉休閒航空俱樂部/太亞航空協會」的臉書粉專，在昨日傍晚上傳一段影片，可以看到有上萬隻蚊子竟捲再一起飛舞，形成好幾條直衝天際的「蚊柱」，不時還會隨著蚊子飛舞的方向左右搖擺，不仔細看還以為是颳起了龍捲風。

拍攝民眾也對此奇觀感到訝異，在旁邊驚呼「這蚊子龍捲風，嚇死人，剛剛是10幾20條，天哪！」事後有熱心民眾跳出來解答，這種蚊子名為「搖蚊」也被稱作「草蚊」，通常大量出現在夏秋兩季，主要會在郊區或農業區中有水的地方出現極為龐大的族群。

而牠們這種聚在一起群飛如龍捲風的行為，其實是為了繁衍下一代。據了解，搖蚊擁有趨光性，壽命也僅有短短數天，再加上飛行能力弱，只能靠被動的途徑如風、車輛等散播，所以成千上萬的搖蚊成蟲會在傍晚時分集體飛行群婚，但這也經常造成路過的機車騎士不小心撞入眼睛或是吞入腹中的情況。